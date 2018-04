Venäjä haluaa kieltää vahvasta salauksestaan tunnetun Telegramin

Venäjällä maan televiestintää valvova Roskomnadzor pyysi perjantaina viranomaisia kieltämään suositun Telegram-salaussovelluksen. Telegram ei ole määräaikaan mennessä luovuttanut viranomaisille salausavaimiaan.

Telegramin asianajajan mukaan mahdollinen kielto olisi Venäjän peruslain vastainen ja sitä olisi mahdoton valvoa.

– FSB:n vaatimukset pääsystä yksityisiin keskusteluihin ovat perustuslain vastaisia. Ne eivät perustu määräyksiin eikä niitä voida toteuttaa sen paremmin teknisesti kuin lainsäädännöllisestikään, perusteli asianajaja Pavel Tshikov.

Telegram on tunnettu erittäin vahvasta salauksestaan. Palvelussa on mahdollista luoda jopa 5 000 käyttäjän ryhmiä, joissa voidaan vaihtaa viestejä, valokuvia ja videoita. Sovellus on laajalti muun muassa toisinajattelijoiden ja journalistien käytössä, mutta sitä käyttävät myös esimerkiksi jihadistit.