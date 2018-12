Venäjä karkottaa ruotsalaisdiplomaatin, kyseessä on Kalle Kniivilä

Venäjä karkottaa ruotsalaisen diplomaatin, joka on STT:n tietojen mukaan lehdistöneuvos Kalle Kniivilä Ruotsin Moskovan-suurlähetystöstä.

Ruotsalaisdiplomaatin karkotuksesta kertoivat perjantaina muun muassa Expressen ja Dagens Nyheter.

Ruotsin ulkoministeriö ei ole vahvistanut Expressenille, että kyseessä olisi juuri Kniivilä.

Karkotus on Expressenin mukaan vastaus siihen, että Ruotsin ulkoministeriö on kieltäytynyt myöntämästä diplomaattiviisumia kahdelle venäläiselle.

Kniivilä tunnetaan hyvin myös Suomessa hänen Venäjää käsittelevistä kirjoistaan. Vuonna 2014 hän sai Kanava-palkinnon teoksestaan Putinin väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö.

Kniivilä on syntynyt vuonna 1965 Joensuussa. Kniivilä on myös toimittaja, joka on parhaillaan virkavapaalla malmölaisesta Sydsvenskan-lehdestä.