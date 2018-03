Venäjä kiistää pommittavansa asutusta Itä-Ghoutassa

Venäjä kiisti perjantaina osallisuutensa Syyrian Itä-Ghoutan ilmaiskuihin. Sotaa tarkkailevat järjestöt ilmoittivat aiemmin, että Venäjän ilmaiskuissa kuoli edellisyönä 37 siviiliä.

– Venäjän ilmavoimat eivät iske Itä-Ghoutan siviilialueille eivätkä varsinkaan käytä palopommeja, toisin kuin Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen liittouma, Venäjän puolustusministeriö ilmoitti lausunnossaan.

The Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuolemat tapahtuivat Arbinin alueella. Järjestö on kertonut päättelevänsä iskujen tekijät muun muassa lentokonemallien ja ammustyyppien perusteella.

The White Helmets -ryhmän mukaan suurin osa uhreista oli naisia ja lapsia.