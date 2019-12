Venäjä on vahvoilla Ukraina-huippukokouksessa

Venäjä on aiempaa vahvemmassa asemassa ensi viikon maanantaina pidettävässä Ukraina-huippukokouksessa, arvioi vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen mukaansa kokoukseen liittyy runsaasti epävarmuuksia, mutta mikä tahansa konkreettinen lopputulos olisi todennäköisesti voitto Venäjälle.

– Jos tässä kokouksessa saavutetaan edes osittainen kompromissi, se tapahtuu Venäjän, ei Ukrainan ehdoilla, Nizhnikau arvioi.

Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan johtajien niin kutsutun Normandia-ryhmän edellisestä kokouksesta on kulunut yli kolme vuotta. Pariisissa pidettävän kokouksen yhteydessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin on myös määrä neuvotella kahden kesken Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Nizhnikaun mukaan kahdenvälinen tapaaminen on Ukrainalle vaaranpaikka, koska kokematon Zelenskyi on lupaillut kansalaisille lopettavansa sodan pikaisesti.

– Putin tietää, mitä Zelenskyi haluaa, ja se antaa Putinille mahdollisuuden manipuloida Zelenskyiä, Nizhnikau sanoo.

Tutkijan mukaan Putinilla ei ole vastaavia paineita ja Venäjä voi odottaa tilanteen kehittymistä vuoden tai vaikka kymmenen vuotta.

Keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Venäjä haluaa syyn Ukrainan niskoille

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastaan protestoineille ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.

Nizhnikaun mukaan Venäjä tulkitsee asioiden etenemisjärjestystä eri lailla ja haluaa ratkaista poliittiset erimielisyydet ennen turvallisuuskysymyksiä. Siksi kompromissi Venäjän ehdoilla olisi vaarallinen.

– Venäjä pyrkii kääntämään tilanteen kansainvälisen yhteisön edessä päälaelleen ja väittää, että se on Ukraina, joka on lukinnut rauhanprosessin -- ja monet Euroopassa ovat valmiita tämän hyväksymään. Se on ongelma, Nizhnikau sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä on esiintynyt koko ajan johdonmukaisesti eikä varmasti tule jatkossakaan myöntämään sekaantumistaan Itä-Ukrainan sotaan, vaikka päinvastaisia todisteita on runsaasti. Ukrainan nykyhallinnon linjasta ja tavoitteista sen sijaan ei tiedetä juuri mitään. Siksi Pariisin tapaamiseen liittyy paljon enemmän pelkoja kuin toiveita.

– Voimme vain toivoa, ettei kokouksessa saavutettaisi mitään, Nizhnikau kuvaa parasta mahdollista lopputulosta.