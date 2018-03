Venäjä-pakotteet rampauttavat Itämeren ympäristöyhteistyötä

Itämeren ympäristö on joutunut EU:n ja Venäjän välirikon oheiskärsijäksi. Aiheesta tuoreen raportin kirjoittaneen entisen kansanedustajan Christina Gestrinin mukaan pakotteiden vaikutusta ympäristöyhteistyöhön ei kuitenkaan julkisuudessa käsitellä.

– Minua hämmästyttää, ettei kukaan puhu siitä, mitä nämä pakotteet merkitsevät (ympäristöyhteistyölle). Tämä on niin herkkä asia. Venäjä-pakotteita ei tietenkään saa arvostella, Gestrin sanoi esitellessään Pohjoismaiden neuvoston julkaisemaa raporttia.

Gestrin ehdottaa EU:n pakotepolitiikan "uudelleentulkintaa" siten, että ympäristöyhteistyö irrotettaisiin siitä. Tämä palvelisi myös EU:n omaa etua.

– Kukaan ei tiedä kauanko tämä pakotepolitiikka jatkuu. On täysin kestämätöntä, että suuri osa EU-alueen väestöstä alistetaan vaaroille, joiden korjaamisessa voisimme olla mukana, Gestrin sanoo.

EU määräsi Venäjälle talouspakotteita sen vallattua Krimin Ukrainalta 2014. Gestrinin mukaan tämä merkitsi loppua uusille läntisestä Euroopasta rahoitusta tai asiantuntija-apua saaville ympäristöhankkeille Venäjällä. Myös Venäjä-yhteistyössä tärkeät henkilösuhteet virkamiesten ja asiantuntijoiden välillä kärsivät.

Rahaa käytetty Ukrainassa ja Valko-Venäjällä

Vuosikymmeniä jatkunut yhteistyö muun muassa Itämeren suojelukomissiossa Helcomissa on ollut menestyksekästä. Esimerkiksi suurkaupunki Pietarin jätevedet virtaavat jo lähes kokonaan vedenpuhdistamojen kautta. Kansainvälistä yhteistyötä tarvittaisiin myös toteutettujen ratkaisujen ylläpidossa ja korjauksissa.

Pakotteiden alettua ympäristöprojekteihin varattuja EU-rahoja on käytetty muun muassa Ukrainassa ja Valko-Venäjällä, vaikka kohteista Venäjällä ei olisi pulaa. Gestrinin mukaan pelkästään Leningradin alueella on yli 180 puutteellisesti toimivaa jätevedenpuhdistamoa – esimerkiksi Viipurissa. Lisäksi alueen tuotantoeläinten ja niiden tuottaman lannan määrä on viime vuosina lisääntynyt. Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikkaa Pietarin lähellä kuvataan "tikittäväksi aikapommiksi".