Euroopan neuvoston (EN) parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi Venäjän valtuuskunnan valtakirjat. Äänet jakautuivat 116–62. Tyhjää äänesti 15 edustajaa.

Keskiviikkona Ranskan Strasbourgissa pidetyssä istunnossa tehty päätös merkitsee viisi vuotta kestäneen välirikon katkeamista.

Maanantai-iltana yleiskokous hyväksyi sääntömuutoksen, joka mahdollisti sen, että valtuuskuntien valtakirjat voidaan hyväksyä muulloinkin kuin tammikuun istunnossa.

Venäjä uhkasi jättää EN:n kokonaan, jos se ei voi osallistua äänestykseen uudesta pääsihteeristä. Venäjän äänioikeus yleiskokouksessa peruttiin vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Venäjä ei myöhemminkään lähettänyt edustajiaan yleiskokoukseen ja keskeytti myös jäsenmaksujensa maksamisen.

– Euroopan neuvosto on tämän kiistan takia ollut järjestön historian suurimmassa poliittisessa, taloudellisessa ja oikeudellisessa kriisissä. Jos Venäjä olisi lähtenyt Euroopan neuvostosta kokonaan, se olisi merkinnyt muun muassa sitä, että Venäjän kansalaiset olisivat menettäneet mahdollisuuden valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen sanoo tiedotteessa.

Uusi pääsihteeri on kroatialainen

Euroopan neuvosto valitsi tänään uuden pääsihteerin Thorbjörn Jaglandin seuraajaksi. Uusi pääsihteeri on Kroatian Marija Pejcinovic Buric. Hän edustaa kotimaassaan keskusta-oikeistolaista Kroatian demokraattinen liitto (HDZ) -puoluetta.

Toinen tarjokas EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen (PACE) äänestyksessä oli Belgian Didier Reynders. Molemmat ovat maidensa ulkoministereitä ja varapääministereitä.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on järjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä. Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni sekoitetaan joskus toisiinsa. Molempien tunnuksena on sama tähtilippu ja hymni. EN:n toimipaikka on Strasbourgissa EU-parlamentin naapurissa.

Suomi liittyi neuvoston jäseneksi 1989.