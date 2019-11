Venäjä palautti vihdoin kolme laivaston alusta Ukrainalle

Venäjä palautti maanantaina Ukrainalle kolme sen laivaston alusta, jotka venäläiset valtasivat ja takavarikoivat vuosi sitten Kertshinsalmessa. Venäjä syytti ukrainalaisia aluevesiensä loukkaamisesta, minkä Ukraina on kiistänyt.

Venäjän ulkoministeriön mukaan kahta partiovenettä ja yhtä hinaajaa oli pidetty Venäjän halussa todistusaineistona, mutta enää siihen ei ollut tarvetta.

Kukaan ei kuollut viime vuoden dramaattisessa valtauksessa, kun venäläisjoukot nousivat ukrainalaisaluksiin ja pidättivät niiden miehistön. Aluksilla olleet 24 laivaston sotilasta palautettiin Ukrainaan osana kymmenien vankien vaihtoa aiemmin tänä syksynä.

Kertshinsalmi on Mustanmeren ja Asovanmeren välissä kulkeva kapea vesiväylä, joka erottaa Krimin niemimaan Venäjästä. Krimin liittämistä Venäjään ei ole tunnustettu kansainvälisesti, ja merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi. Se on myös ainoa väylä Ukrainan ja Venäjän satamiin Asovanmeren rannalla.

Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan johtajien niin kutsutun Normandia-ryhmän on määrä pitää huippukokous Itä-Ukrainan tilanteesta 9. joulukuuta Pariisissa. Tietoa kokouksen toteutumisesta edelsi Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten joukkojen vetäytyminen tietyiltä osin rintamalinjaa Itä-Ukrainassa.

Edellisestä Normandia-ryhmän huippukokouksesta on ehtinyt kulua jo yli kolme vuotta. Presidentti Vladimir Putinin tiedottajan mukaan kokoukselta ei pidä toivoa liikoja.

– Normandia-ryhmän työssä oli pitkä viivästys ja tauko, joten meidän ei pidä asettaa odotuksia liian korkealle, Dmitri Peskov sanoi maanantaina.

Huippukokouksen keskustelujen odotetaan keskittyvän niin kutsuttuun Steinmeierin malliin, jossa Itä-Ukrainan kapinallisalueet saisivat erikoisaseman Ukrainan sisällä. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että alueilla pidetään kansainvälisten tarkkailijoiden hyväksymät vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit Ukrainan perustuslain mukaisesti.