Venäjä sijoitti uudenlaisia ohjuksia Leningradin alueelle

Venäjä sanoo sijoittaneensa S-400-ilmatorjuntaohjuksia Leningradin alueelle. S-400-ohjukset kuuluvat Venäjän uudenaikaisimpaan aseistukseen.

Pietarissa toimiva puolustusministeriön virkailija kertoo AFP:lle, että uusilla ohjuksilla korvattiin entiset S-300-ohjukset. Hän ei paljastanut uusien ohjusten määrää.

Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Leningradin alueelle sijoitettiin valmiuteen uusi S-400-ohjusrykmentti. Venäjän puolustusministeriön mukaan ohjuksilla suojellaan sotilas-, hallinto- ja siviilikohteita.

Uutistoimisto Tass kertoi aiemmin tässä kuussa, että samoja ohjuksia oli tuotu laivaston käyttöön Kaliningradin alueelle, missä ne on määrä saattaa toimintavalmiuteen vielä tässä kuussa.

S-400-ohjukset ovat maalta laukaistavia. Tassin mukaan ohjukset on suunniteltu lentokoneiden sekä risteily- ja ballististen ohjusten tuhoamiseen, mutta niitä voidaan käyttää myös maassa olevia laitteita vastaan.

Enimmäiskantomatka on Tassin mukaan 400 kilometriä ja maksimikorkeus 30 kilometriä. Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta FOI:ssa on toisaalta arvioitu, että todellista kantomatkaa on liioiteltu ja se olisi 150–200 kilometriä.

Leningradin alue levittäytyy Suomenlahden pohjukkaan Pietarin ympärille. Sen rajanaapureita ovat Suomi ja Viro.

Ohjusten sijoituspaikkaa ei ole kerrottu.