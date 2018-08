Venäjä suunnittelee vastatoimia Yhdysvaltojen pakotteille – asiantuntijat: Yhdysvallat tuskin lyö kaikkein rajuimmilla pakotteilla

Venäjä suunnittelee vastatoimia Yhdysvaltojen asettamille talouspakotteille, kertoo Venäjän ulkoministeriö. Kreml pitää uusia pakotteita mahdottomina hyväksyä.

Yhdysvaltojen ilmoitus talouspakotteista on saanut ruplan arvon sukeltamaan, ja myös osakekurssit Moskovan pörssissä ovat selvässä laskussa.

Syynä uusiin pakotteisiin on maaliskuinen Britannian hermomyrkkyisku, josta Britannia syyttää Venäjää. Yhdysvallat vaatii Venäjää lupaamaan, että se lopettaisi kaiken kemiallisten aseiden käytön.

Venäjän on vaikea vastata Yhdysvalloille samalla mitalla

STT:n haastattelemat asiantuntijat pitävät epätodennäköisenä, että Yhdysvallat ottaisi käyttöön kaikkein kovimmat pakotteet Venäjää vastaan.

– Se olisi yllättävän raju toimenpide. Väläyteltiin diplomaattisuhteiden katkaisemista ja muita melko rajuja asioita. Tämä uusi liike on selvästi vähän odottamaton, kun on puhuttu suhteiden parantamisesta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Yhdysvallat on asettanut uusia Venäjän-vastaisia pakotteita vastauksena maaliskuiseen Salisburyn hermomyrkkyiskuun, jonka vuoksi Britanniassa asuva entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija Skripal sairastuivat hengenvaarallisesti. Yhdysvaltojen ulkoministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.

CNN:n mukaan pakotteita aiotaan asettaa kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa rajoittaa vientiä Yhdysvalloista Venäjälle sellaisissa tuotteissa, joita voidaan käyttää sotilastarkoituksessa.

Kovempia lisäpakotteita saattaa olla luvassa 90 päivän päästä, mikäli Venäjä ei siinä ajassa lupaa lopettaa kaikkea kemiallisten aseiden käyttöä ja salli tarkastuksia aseiden tuhoamisen varmistamiseksi.

Tuolloin lähes kaikki kaupankäynti maiden välillä saatetaan lopettaa, maiden väliset diplomaattisuhteet katkaista ja venäläisiä lentoyhtiöitä kieltää laskeutumasta Yhdysvaltoihin.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen pitää todennäköisyyttä näin rajuille toimenpiteille pienenä. Venäjälle ne olisivat iso isku toteutuessaan.

– Venäjällä on ongelma, että he eivät voi taloudellisesti hirveästi vastata. Jos Venäjä vastatoimena väläyttäisi vaikka titaanin viennin lopettamista, se olisi Yhdysvaltain lentoteollisuudelle erittäin negatiivista. Mutta Venäjällä tämän teollisuuden alan edustajat ovat sitä vastaan, Korhonen sanoo.

Aaltolan mukaan tilanteen etenemistä on kuitenkin vaikea ennustaa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikana Venäjä-politiikka on ollut moniäänistä. Välillä on väläytelty suhteiden parantamista, välillä taas kovempia otteita.

– Yhdysvalloilta puuttuu strateginen visio, Aaltola sanoo.

Venäjä ei voi juuri vastata Yhdysvalloille

Uudet pakotteet ja lisäpakotteilla uhkailu ovat jo kuitenkin vaikuttanut Venäjän talouteen.

– Sen verran voi arkijärjellä sanoa, että jos tällainen lainsäädäntö hyväksytään, se lisää epävarmuutta, se saa sijoittajat katsomaan varovaisemmin Venäjää ja sen yrityksiä. Se on jo näkynyt valuuttamarkkinoilla, Korhonen sanoo.

Uudet pakotteet saivat ruplan kurssin sukeltamaan. Rupla heikkeni aamulla 66,48 dollariin, alimmalle tasolleen sitten marraskuun 2016.

Myös osakekurssit Moskovan pörssissä ovat olleet selvässä laskussa. RTS-indeksi on laskenut 3,2 prosenttia ja MOEX-indeksi 1,2 prosenttia.

Venäjän hallitus kommentoi pakotteita sanomalla, että niitä on täysin mahdoton hyväksyä.

– Moskovalla on yhä toiveita rakentavista suhteista Yhdysvaltojen kanssa, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi.