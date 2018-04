Venäjä syyttää Britanniaa Julija Skripalin säilöön ottamisesta

Venäjä syyttää Britanniaa myrkytetyn entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin Julija-tyttären säilöön ottamisesta.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan Venäjällä on syytä epäillä, että Julija Skripal on väkisin otettu säilöön tai hänet on väkisin pakotettu antamaan julkisuuteen vääristelty lausunto.

Julija Skripal kertoi eilen kieltäytyneensä Venäjän suurlähetystön tarjoamasta avusta.

Skripal ja hänen isänsä myrkytettiin maaliskuun alussa Britanniassa. Britannia on syyttänyt myrkyttämisestä Venäjää.