Venäjä tuo rakettitestit myös Ruijan rannikolle – Ammunnat tuodaan niin lähelle, että niiden arvellaan näkyvän rannikon kalastajakyliin

Venäjän odotettiin torstaina käynnistävän ohjusammunnat Keski-Norjan rannikolla, Naton Trident Juncture -suursotaharjoituksen keskellä.

Itämereltä, Baltiskin laivastotukikohdasta lähteneiden venäläisalusten on ilmoitettu harjoittelevan alueella torstaista lauantaihin.

Venäjän Pohjoinen laivasto on puolestaan aloittamassa omat nelipäiväiset rakettiammuntansa Pohjois-Norjan edustalla ensi tiistaina.

Norjan suurin sanomalehti Verdens Gang julkaisi keskiviikkona verkkosivullaan kuvan Norjan ilmailuhallinnolle tulleesta virallisesta ilmoituksesta, jossa kerrottiin pohjoisen harjoituksen ajankohta ja harjoituspaikan koordinaatit.

Ilmoitettu harjoitusalue sijaitsee vain 35–75 kilometrin päässä Norjan rannikolta. Barents Observerin mukaan Venäjän rakettikokeet todennäköisesti näkyvät rannikon kalastajakyliin Gamvikiin and Berlevågiin, mikäli sää ei sitä estä.

Lehtien mukaan Norjalle ei ole annettu mitään tietoa siitä, millaisia raketteja pohjoisilla kalavesillä testataan tai mitä aluksia paikalle on tulossa. Kaikki siviililiikennöinti alueella on kuitenkin katkaistava neljän päivän ajaksi. Venäläisten ilmoituksen mukaan harjoitusaika alkaa päivittäin aamuviideltä ja päättyy iltaseitsemältä.

Pohjois-Norjan eli Ruijan rannikko ei ole Naton suursotaharjoituksen ydinaluetta. Venäläisten harjoituksen ajankohta menee kuitenkin päällekkäin 7. lokakuuta asti jatkuvan Nato-harjoituksen kanssa.

Keski-Norjan rannikolla – Kristiansundin, Molden ja Ålesundin kaupunkien edustalla – järjestettävistä ohjuskokeista on saatu jonkin verran enemmän tietoa. Barents Observerin mukaan alueelle on lähetetty Baltiskista kaksi korvettia, ”Soobrazitelny” ja ”Stoiky”, joiden lisäksi paikalla on myös hinaaja ”Konetsky” ja öljytankkeri ”Kola”.

Venäjän laivaston ilmoituksen mukaan harjoituksen päätarkoituksena on Venäjän Baltian laivaston ”Pyhän Andrein lipun läsnäolon osoittaminen eri puolilla Atlantin valtamerta”. Harjoituksessa testataan muun muassa ilmatorjuntaa ja sukellusveneiden torjuntaa sekä viestintään ja huoltoon liittyviä asioita.

”Soobrazitelny” ja ”Stoiky” ovat Steregushchiy-luokan korvetteja. Niiden aseistukseen kuuluvat muun muassa KH-35 URAL -risteilyohjusjärjestelmä, Redut-ilmatorjuntajärjestelmä ja torpedot.

Venäläisten harjoitukseen liittyvä kahden Tupolev Tu-160 -pommikoneen ylilento tapahtui jo keskiviikkona. Koneet tulivat Kuolan niemimaan suunnalta ja lensivät Norjan rannikon suuntaisesti aina Bergeniin asti, jossa ne kääntyivät paluumatkalle, kertoo Norjan johtava iltapäivälehti Aftenposten. Lento kesti noin kymmenen tuntia.

Nato on ilmoittanut, että se jatkaa omaa vuosikymmeniin suurinta sotaharjoitustaan venäläisten häirinnästä välittämättä. Trident Juncturessa on mukana noin 50 000 sotilasta 31 maasta, myös Suomesta ja Ruotsista.