Venäjä uhkaa kostotoimilla, jos Yhdysvallat vetäytyy maiden ydinasesopimuksesta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat suunnittelee vetäytyvänsä sen ja Venäjän ydinasesopimuksesta.

Yhdysvallat ja silloinen Neuvostoliitto solmivat INF-sopimuksen kylmän sodan aikaan. Sopimuksella päätettiin keskimatkan ydinohjusten hävittämisestä.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov sanoo, että Yhdysvaltojen vetäytyminen olisi erittäin vaarallinen askel.

– Seuraamme huolestuneina ja tuomiten Yhdysvaltojen uusia yrityksiä pakottaa Venäjä alueellisiin ja strategisiin myönnytyksiin kiristystoimien avulla, Rjabkov sanoo Sputnik-medialle.

Rjabkovin mukaan Venäjä on toistuvasti sanonut, ettei Yhdysvalloilla ole mitään syytä syyttää Venäjää rikkomuksista INF-sopimusta vastaan. Hän sanoo Venäjän vastaavan kostotoimilla, jos Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta.

Trumpin mukaan Moskova on rikkonut sopimusta useiden vuosien ajan.

Eurooppalaiset liittolaiset saivat tietää aikeista tällä viikolla

Guardian ja New York Times uutisoivat aiemmin Yhdysvaltain aikeista. Guardianin mukaan Trumpin hallinto on kertonut suunnitelmistaan eurooppalaisille liittolaisilleen tällä viikolla. Britanniassa aikeet on otettu huolestuneina vastaan, sillä sopimusta pidetään maassa tärkeänä osana ydinaseiden rajoittamista.

Yhdysvallat solmi INF-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa presidentti Ronald Reaganin kaudella vuonna 1987. Yhdysvallat on arvostellut Venäjää sopimuksen rikkomisesta vuodesta 2014 lähtien. Yhdysvaltain mukaan Venäjä rikkoo sopimusta, sillä se on kehittänyt uuden maalta laukaistavan risteilyohjuksen.

Presidentti Barack Obama piti kuitenkin sopimuksesta kiinni eurooppalaisten liittolaisten ja etenkin Saksan toiveesta. Euroopassa huolena on, että sopimuksen vesittäminen johtaa jälleen suurvaltojen välisen asevarustelun kiihtymiseen.

– Venäjä on rikkonut sopimusta, he ovat rikkoneet sitä useita vuosia. En tiedä, miksei Obama neuvotellut vetäytymisestä. Me emme anna heidän rikkoa ydinsopimusta ja tehdä aseita samaan aikaan kun me emme saa tehdä niin, Trump sanoi toimittajille vieraillessaan Yhdysvaltain Nevadassa.

Jo aiemmin tänään Venäjän ulkoministeriön lähteen mukaan Yhdysvaltain suunnitelmat heijastavat maan epärealistista haavetta yksinapaisesta maailmasta. Venäjän reaktioista kertoi muun muassa maan uutistoimisto RIA Novosti.

Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin odotetaan nostavan asian esiin Moskovan-vierailullaan. Myös Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin odotetaan tapaavan lähiaikoina.

Jännitteet Kiinan kanssa kasvavat

New York Timesin diplomaattilähteiden mukaan Trumpin hallinto haluaa vetäytyä sopimuksesta, koska se on rajoittanut Yhdysvaltoja vastaamasta Kiinan asevarusteluun Tyynellämerellä.

Koska Kiina ei ole allekirjoittanut INF-sopimusta, se on voinut kehittää vapaasti keskimatkan ohjuksia läntisellä Tyynellämerellä. Jännitteet ovat viime aikoina kasvaneet Etelä-Kiinan merellä, jossa useat maat syyttävät Kiinaa aggressiivisesta asevarustelusta ja aluevaatimuksista. Kiina on miehittänyt merellä kansainvälisiä alueita rakentamalla keinotekoisia saaria sotilastukikohdikseen. Aiemmin syksyllä Yhdysvaltain ja Kiinan alukset olivat vähällä törmätä toisiinsa alueella.