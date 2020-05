Venäjä ylitti 200  000 koronatartunnan rajapyykin ja on matkalla Euroopan tautikeskittymäksi

Venäjällä todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 200 000 rajan, viranomaiset raportoivat sunnuntaina. Tartunnat ovat yli viikon ajan kasvaneet yli 10 000 tapauksen päivävauhtia.

Worldometer-sivuston mukaan maassa on nyt noin 209 700 tartuntaa ja viruskuolemia hieman yli 1 900. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 13, kun Suomessa vastaava luku on 48.

Jos tartuntojen kasvu pysyy vastaavanlaisena, tulee Venäjästä Euroopan suurin tautikeskittymä vain noin viikossa. Tällä hetkellä Euroopassa on eniten tartuntoja Espanjassa, noin 264 000. Tartuntojen määrä siellä on viikon aikana kasvanut päivittäin muutamilla tuhansilla.

Venäjä perustelee korkeita tartuntamääriä aggressiivisella testaamisella. Maassa on tehty noin 5,4 miljoonaa koronavirustestiä, kun esimerkiksi eniten koronakuolemia Euroopassa kärsinyt Britannia on testannut vajaat kaksi miljoonaa ihmistä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on vahvistettu jo yli neljä miljoonaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo ainakin 280 000 ihmistä.

Suurimmat tartunta- ja kuolinluvut ovat Yhdysvalloissa, jossa on todettu jo yli 1,3 miljoonaa tartuntaa. Euroopassa tartuntoja on todettu 1,7 miljoonaa.

Viruksen aiheuttamasta taudista on parantunut jo ainakin 1,4 miljoonaa ihmistä. Koska kaikkia virustapauksia ei todenneta testein, ovat todelliset luvut todennäköisesti tätä suurempia.

Ruotsissa viisi uutta koronakuolemaa

Ruotsissa on eilisen jälkeen todettu viisi uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa, kertovat kansanterveysviranomaiset. Luku tuskin on ajantasainen, sillä viikonlopun kuolemat kirjataan Ruotsissa usein vasta alkuviikosta.

Kaikkiaan Ruotsissa on kuollut viruksen vuoksi runsaat 3 200 ihmistä, mikä vastaa vajaata 320:tä ihmistä miljoonaa ruotsalaista kohden.

Britannia pystyttää koronahälytysjärjestelmän

Britannian pääministerin Boris Johnsonin odotetaan tänään kertovan maassa käyttöön otettavasta koronahälytysjärjestelmästä.

Hälytysjärjestelmän uskotaan jakautuvan viiteen tasoon. Tasoille määriteltäisiin tarvittavat rajoitustoimet, joita poistetaan hälytystason laskiessa.

– Tällä hetkellä uskomme, että olemme viiden asteikolla neljän kohdalla. Tavoitteemme on laskea taso kolmeen niin nopeasti kuin mahdollista, asuntoasioista vastaava ministeri Robert Jenrick kommentoi Sky Newsille.

– Jokaisen virstanpylvään kohdalla voimme avata talouttamme ja elämäämme enemmän, hän jatkoi.

Aluksi järjestelmä olisi käytössä ainoastaan Englannissa, mutta se on määrä ottaa käyttöön myös muualla.

Pääministeri Johnson kertoo tänä iltana televisiopuheessaan laajemmin myös Britannian tulevasta strategiasta. Johnsonin on odotettu helpottavan maan liikkumisrajoituksia.

Useat mediat ovat uutisoineet, että Britannia siirtyisi "pysykää kotona" -iskulauseen sijaan käyttämään "pysykää valppaina" -slogania. Hallitus on kuitenkin ennalta varoittanut, ettei rajoituksiin ole syytä odottaa huomattavia huojennuksia.

Eilen useat mediat uutisoivat, että rajoituslöysennysten vastapainoksi Britannia aikoo asettaa ulkomailta saapuvat matkustajat kahdeksi viikoksi karanteeniin kesäkuun alusta alkaen.

Puolassa käynnissä haamuvaalit

Puola on ajautunut merkilliseen poliittiseen umpikujaan tämänpäiväisten presidentinvaalien järjestelyissä. Maan parlamentti ei päässyt yksimielisyyteen siitä, kuinka vaalit voitaisiin koronaoloissa järjestää turvallisesti ja perustuslain mukaisesti, joten virallisesti äänestystä ei ole siirretty tai peruttu.

Käytännössä äänestyspaikat kuitenkin pysyvät suljettuina ja äänestysprosentti jää nollaan.

Puolaa hallitseva Laki ja oikeus (PiS) -puolue ei ole julistanut maahan luonnonkatastrofia, jonka nojalla vaaleja olisi voitu siirtää. Puolue katsoi, ettei koronatilanne Puolassa ole kyllin vakava ja että laki antaisi monikansallisille yhtiöille mahdollisuuden hakea valtiolta suuria vahingonkorvauksia.

Worldometer-sivuston mukaan maassa on yli 15 600 todettua tartuntaa ja alle 800 koronakuolemaa. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 21.

Sen sijaan PiS ajoi vaalien pitämistä koronaepidemian takia kokonaan postiäänestyksenä. Opposition hallussa oleva senaatti kuitenkin hautoi esitystä viikkoja ja lopulta torppasi ehdotetun äänestystavan.

Hallitukselle ei jäänyt aikaa löytää muita tapoja vaalien järjestämiseen.

– Toukokuun 10. päivän jälkeen korkein oikeus mitätöi vaalit ja parlamentin puhemies julistaa presidentinvaalit pidettäväksi niin pian kuin mahdollista, hallitus ilmoitti aiemmin tällä viikolla.

Istuva presidentti Andrzej Duda on ollut mielipidemittausten selkeä ykkönen ja voittaisi niiden mukaan vaalit suoraan ensimmäisellä kierroksella.