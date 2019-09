Venäjällä äänestetään tänään: Moskova saa kaupunginduuman, Pietari kuvernöörin

Venäjällä järjestetään tänään useita vaaleja. Eniten huomiota on etukäteen saanut pääkaupunki Moskova, jossa on määrä valita kaupunginduuma. Useilta opposition ehdokkailta estettiin pääsy mukaan vaaleihin. Tämä on aiheuttanut suuria mielenosoituksia, joihin virkavalta on vastannut kovakouraisesti. Useita ehdokkaiksi pyrkineitä ja opposition tukijoita on muun muassa pidätetty ja vangittu.

Analyytikoiden mukaan Moskovan vaalitulosta odotetaan erityisellä jännityksellä vuoden 2021 duuman vaalien alla. R.Politik -analyysifirman perustaja Tatjana Stanovaja sanoo, että vaalikampanja osoittaa kasvavan railon nykyjärjestelmää vaalivien viranomaisten ja muutosta vaativien venäläisten välillä.

– Moskovan kaupunginduuman vaalista on tullut lakmustesti viranomaisten kyvylle hyväksyä tämä uusi todellisuus. He yrittivät käyttäytyä ja ajatella kuin ennen vanhaan. (Venäjän presidentti Vladimir) Putin uskoo kaiken olevan hyvin, Stanovaja kertoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Moskovan kaupunginduumaan valitaan 45 päättäjää. Äänioikeutettuja on noin 7,2 miljoonaa.

Tulenarka tilanne

Alueellisia ja kunnallisia vaaleja järjestetään maan itsehallinnollisilla alueilla. Kuvernöörejä valitaan 16 alueella, kuten Pietarissa. Paikallishallinto kootaan 13 alueella, muun muassa Krimillä, jonka Venäjä liitti itseensä Ukrainasta vuonna 2014.

Moskovan ulkopuolella kiistanalaisimmaksi on noussut Pietarin kuvernöörin valinta. Venäjän hallinto tukee pestiin virkaa tekevää kuvernööriä Aleksandr Beglovia, joka ei kuitenkaan ole kaupunkilaisten suosiossa.

Alueille ei odoteta suuria mielenosoituksia, mutta tulevina kuukausina asetelma saattaa muuttua.

– Monissa kaupungeissa ja yhteiskuntaluokissa tilanne on Venäjällä muuttumassa tulenaraksi. Tarvitsee vain sytyttää tulitikku, Stanovaja kuvailee.