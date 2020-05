Venäjällä Putinin hallinnossa uusi koronatartunta – Ruotsissa 57 uutta kuolemaa

Ruotsissa 57 ihmisen on raportoitu kuolleen koronaviruksen seurauksena viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Yhteensä Ruotsissa on kuollut covid 19 -tautiin 3 313 ihmistä.

Tartuntoja on rekisteröity vajaat 27 300. Tehohoidossa on ollut tai on yhteensä 1 765 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut Worldometer-tilastosivuston mukaan 322 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 49.

Venäjällä Putinin tiedottajalla tartunta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottajalla Dmitri Peskovilla on koronatartunta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Peskov on kertonut asiasta muun muassa venäläisille uutistoimistoille Tassille ja Interfaxille. Uutistoimistojen mukaan Peskov on tartunnan vuoksi sairaalassa.

Moscow Times -lehden mukaan Peskov on jo ainakin toinen Putinin hallinnon jäsen ja viides korkea-arvoinen valtion virkamies, jolla on todettu tartunta.

Tartuntoja on todettu aiemmin ainakin kulttuuriministeri Olga Ljubimovalla, pääministeri Mihail Mishustinilla ja rakennusministeri Vladimir Jakushevilla.

Venäjä lieventää rajoituksia

Venäjä aloitti tiistaina koronarajoitusten lieventämisen, vaikka koronavirusepidemia leviää edelleen maassa. Viranomaiset kertoivat tiistaina, että uusia tartuntoja oli vuorokauden aikana rekisteröity liki 11 000, mikä nostaa tartunnan saaneiden kokonaismäärän yli 232 000:n.

Kuolleita raportoitiin vuorokauden aikana 107.

Putin ilmoitti maanantaina, että kuuden viikon palkallinen "virusloma" loppuu tiistaina. Rajoitusten aikana kaikkien ei-välttämättömien yritysten tuli sulkea ovensa ja työnantajia käskettiin jatkamaan palkanmaksua.

Muun muassa Moskovassa ja Pietarissa tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia on jatkettu toukokuun loppuun saakka. Lisäksi kaupunkilaisten täytyy pitää julkisilla paikoilla hengityssuojaimia ja käsineitä.

Moskovassa teollisuuden ja rakennusteollisuuden yritykset voivat avata ovensa tiistaina. Palvelusektori pysyy kuitenkin tiukasti kiinni.

Venäjän koronatartunnoista hieman yli puolet on kirjattu Moskovan alueella. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 14 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on ollut 49.

Espanjassa maahantulijat kahden viikon karanteeniin

Espanjan mukaan kaikkien maahan saapuvien on jäätävä pakolliseen kahden viikon karanteeniin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Karanteenin aikana voi käydä ainoastaan ostamassa välttämättömyystarvikkeita tai hakeutua lääkärinhoitoon. Terveysviranomaiset voivat karanteeniaikana käydä paikan päällä varmistamassa, että karanteenimääräyksiä noudatetaan.

Määräys astuu voimaan perjantaina, ja se koskee lähes kaikkia maahantulijoita ja pysyy voimassa 24. toukokuuta saakka, jolloin koronaviruksen vuoksi julistettu poikkeustila päättyy. Karanteenipakko voi kuitenkin jatkua tämän jälkeenkin, jos poikkeustilaa jatketaan.

Rajan yli kulkevat terveydenhuollon työntekijät, rahtiliikennettä hoitavat ihmiset ja lentohenkilökunta on vapautettu karanteenista.

Espanja kuuluu Euroopassa pahiten koronasta kärsineisiin maihin. Maassa on kuollut viruksen seurauksena runsaat 26 700 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna on kuollut 572 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 49.

Ranskan terveysministeri hermostui

Ranskassa sisäministeri Christophe Castaner hermostui koronarajoitusten purkamisesta innostuneille pariisilaisille.

Ranskassa höllennettiin osaa rajoituksista maanantaina. Tämä sai sadat pariisilaiset nauttimaan aurinkoisesta kevätpäivästä ulkosalla vesistöjen varrella.

Tämä ei miellyttänyt maan sisäministeriä, joka kutsui käytöstä Twitterissä vastuuttomaksi. Hän kehotti myös Pariisin viranomaisia kieltämään alkoholin myynnin tietyillä alueilla.

– Arestin purkamisen menestyminen riippuu kaikkien harkitsevaisuudesta ja sivistyneestä mielenlaadusta, hän kirjoitti Twitterissä.

Rajoitusten purusta vastaava Jean Castex varoitti, että rajoituksia voidaan jälleen kiristää, jos koronatartunnat lähtevät nousuun.

Ranskassa sallittiin maanantaina alle kymmenen hengen kokoontumiset, kertoo BBC. Myös iäkkäimpien ja muiden riskiryhmien liikkuminen ulkona sallittiin, eikä ihmisten tarvitse enää hankkia erillistä lupaa kotoa poistumiseen. Lisäksi kouluja on alettu avata.

Osassa maata, kuten Pariisissa, rajoitukset ovat yhä tiukemmat. Ihmisiä on myös kehotettu käyttämään tietyissä tilanteissa, kuten joukkoliikenteessä, maskia.

– Epidemia on yhä aktiivinen ja kehittyvä, maan terveysministeriö muistutti.