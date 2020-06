Venäjällä alkoi äänestys perustuslakimuutoksesta – sinetöisi Putinin mahdollisuuden jatkokausiin

Venäjällä alkoi torstaina kansanäänestys perustuslakimuutoksesta, joka mahdollistaisi maan nykyisen presidentin Vladimir Putinin asettumisen uudelleen ehdolle presidentinvaaleissa 2024. Venäjän nykyisen perustuslain mukaan yksi henkilö voi olla presidenttinä vain kaksi peräkkäistä kuusivuotista kautta.

Muutokset perustuslakiin on jo hyväksytty Venäjän parlamentissa ja perustuslakituomioistuimessa, joten kansanäänestys ei ole muodollisesti välttämätön.

– Äänestys taitaa olla suurempi poliittinen arvovaltakysymys kuin aavistimmekaan, niin pakkomielteisesti Putin tuntuu sitä ajavan, arvioi vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle kesäkuun alussa.

110 miljoonaa äänioikeutettua

Putin pani hankkeen perustuslain uudistamisesta alulle linjapuheessaan tammikuun puolivälissä. Aluksi näytti siltä, etteivät uudistukset vaikuta Putinin väistymiseen presidentin paikalta viimeisen virkakauden päätteeksi vuonna 2024. Maaliskuussa duuman käsittelyssä kuitenkin hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan nykyisen presidentin virkakausien määrä nollataan.

Varsinainen äänestyspäivä on 1. heinäkuuta, mutta koronapandemian vuoksi vaalihuoneistot on avattu ennakkoäänestämistä varten. Äänestyspaikoilla on tarjolla äänestäjille kasvomaskeja sekä käsidesiä. Äänioikeutettuja on 110 miljoonaa kymmenellä eri aikavyöhykkeellä aina Tyynenmeren rannalta Petropavlovsk-Kamtshatkista Itämerelle sijaitsevaan Kaliningradiin asti. Äänestys oli alkujaan tarkoitus pitää 22. huhtikuuta, mutta sitä siirrettiin kesään koronapandemian vuoksi.

Putin ei sulkenut pois mahdollisuutta asettua uudelleen ehdolle

67-vuotias Putin sanoi sunnuntaina puheessaan Venäjän Rossija 1 -tv-kanavalla, ettei sulje pois vaihtoehtoa, että asettuisi uudelleen ehdolle 2024, mikäli perustuslakimuutos hyväksytään kansanäänestyksessä. Putinista tuli Venäjän virkaa tekevä presidentti 31. joulukuuta 1999, kun Boris Jeltsin erosi tehtävästä. Putin valittiin ensimmäiselle nelivuotiselle presidenttikaudelleen toukokuussa 2000 ja uudelleen 2004.

Hän joutui vuonna 2008 väistymään presidentin paikalta perustuslain mukaisesti, mutta palasi uudelleen presidentiksi 2012. Tuolloin presidentin virkakautta oli pidennetty kuuteen vuoteen. Hänet valittiin uudelle kuusivuotiskaudelle 2018 ja ilman nyt kansanäänestykseen menevää muutosehdotusta Putinin tulisi väistyä tehtävästä 2024.

Vuosien 2004–2008 välisenä aikana Putin toimi Venäjän pääministerinä, jolloin presidenttinä toimi Dmitri Medvedev.