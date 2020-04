Venäjällä koronatartuntojen määrä nousi vuorokaudessa lähes tuhannella – Skotlannissa terveyspomo joutui eroamaan

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut vuorokaudessa lähes tuhannella tapauksella, kertoo uutistoimisto Tass. Yhteensä tartuntoja on nyt yli 6 300. Tautia on selvästi eniten Moskovassa, mutta tartuntoja on raportoitu käytännössä kaikilta Venäjän alueilta.

Virallisen tiedon mukaan covid-19-tautiin on Venäjällä tähän mennessä kuollut 47 ihmistä.

Skotlannin terveyspomo rikkoi itse määräyksiä

Skotlannin johtava terveysviranomainen Catherine Calderwood on eronnut sen jälkeen kun paljastui, että hän oli itse rikkonut eristysmääräyksiä, joita hän oli vannottanut skotlantilaisia noudattamaan, kertoi BBC.

Scottish Sun -lehti julkaisi viikonloppuna kuvia, joissa Calderwood käy perheineen kakkoskodissaan Earlsferry in Fifessä, yli viiden tunnin ajomatkan päässä Edinburghista, missä perhe vakituisesti asuu.

Myöhemmin Calderwood kertoi käyneensä kakkoskodissaan toisenkin kerran.

Calderwood oli tätä ennen esiintynyt useissa radion ja television tietoiskuissa, missä hän kehotti kaikkia pysymään kotona koronavirusepidemian vuoksi.

Calderwood pyysi tapauksen jälkeen tekojaan anteeksi, mutta sanoi jatkavansa virassaan. Myöhemmin hän kuitenkin kertoi keskustelleensa uudelleen Skotlannin aluehallinnon pääministerin Nicola Sturgeonin kanssa ja kertoi eroavansa.

Tanskassa poliisi paimentaa pääsiäisen viettoa

Tanskan poliisi aikoo valvoa tehostetusti kansalaisten pääsiäisenviettoa. Virkavalta panee erityistä painoa sille, että voimassa olevia kokoontumisrajoituksia noudatetaan.

Poliisit aikovat olla läsnä erityisesti alueilla, joissa on runsaasti kakkosasuntoja ja kesämökkejä. Mökeille lähtemistä ei ole Tanskassa kielletty, mutta sosiaalinen etäisyys muihin on muistettava.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on korostanut, että pääsiäinen tulee olemaan tärkeä merkkipaalu sille, miten pian rajoituksia voidaan ryhtyä tulevaisuudessa purkamaan. Frederiksen on kehottanut kansalaisia olemaan matkustamatta ympäri maata pääsiäisenä.