Venäjällä lähes 6  400 uutta tartuntaa, Ruotsissa raportoitiin vain kaksi koronakuolemaa, Italiassa vähiten kuolemia yli kuukauteen

Venäjällä on vuorokaudessa todettu 6 361 uutta koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa uutistoimisto Interfax. Tartuntojen määrä on näin kivunnut lähes 81 000:een.

Uusia koronakuolemia on kirjattu 66, mikä nosti niiden kokonaismäärän 747:ään.

Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on varmistettu viisi, tartuntoja 555, ilmenee maailman tartuntoja kirjaavalta Worldometer-sivustolta.

Uusista tartunnoista lähes 3 000 on Interfaxin mukaan Moskovassa, missä on nyt varmistettu yli 42 000 tartuntaa. Pietarissa uusia tartuntoja on 151 ja kokonaisluku on 3 077, kertoo Fontanka-sivusto.

Ruotsissa raportoitu kaksi uutta koronakuolemaa

Ruotsissa on eilisen jälkeen raportoitu kaksi uutta kuolemaa, jotka johtuivat koronaviruksen aiheuttamasta taudista, kertovat maan terveysviranomaiset. Määrä tosin tuskin on ajantasainen, sillä viikonlopun kuolemat rekisteröidään usein vasta seuraavalla viikolla.

Kaikkiaan maassa on viruksen vuoksi kuollut vajaat 2 200 ihmistä, mikä vastaa vajaata 220 kuolemaa miljoonaa ihmistä kohden.

Britanniassa pienin koronakuolemien määrä tässä kuussa

Britanniassa runsaat 400 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, maan terveysministeriö kertoo. Se on pienin tässä kuussa raportoitu koronakuolemien vuorokautinen määrä.

Britannian hallitus on sanonut pahimman viruspiikin olevan ohi.

Kaikkiaan Britanniassa on kuollut virukseen runsaat 20 700 ihmistä, mikä on noin 300 kuollutta miljoonaa ihmistä kohden.

Italiassa vähiten koronakuolemia sitten viime kuun puolivälin

Italiassa on raportoitu pienin määrä vuorokautisia koronakuolemia sitten maaliskuun puolivälin. Eilisen jälkeen viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 260 ihmistä, viranomaiset kertovat.

Maassa on kaikkiaan kuollut koronaviruksen vuoksi yli 26 600 ihmistä, mikä on 440 kuollutta miljoonaa italialaista kohden.