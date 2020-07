Venäjällä poliisi teki jälleen kerran ratsian oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin järjestön tiloihin

Venäjällä poliisi on jälleen tehnyt ratsian oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin järjestön tiloissa. Hallintoa kritisoivat tahot ovat viime aikoina esittäneet syytöksiä, että viranomaiset ovat lisänneet toimia toisinajattelijoiden tukahduttamiseksi.

Navalnyin korruption vastaisessa järjestössä (FBK) työskentelevä asianajaja Aleksandr Golovatsh julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, jossa poliisit saapuivat FBK:n Moskovassa sijaitseviin toimistotiloihin.

Navalnyi itse oli perjantaina viranomaisten kuultavana. Hänen mukaansa häntä on kielletty lähtemästä Moskovasta osana häneen kohdistuvaa tuoretta rikostutkintaa.

44-vuotias oppositiohahmo kertoi viranomaisten haluavan estää häntä matkustamasta ympäri maata, jotta hän ei voisi mainostaa venäläisille taktisen äänestyksen strategioita, joilla voitaisiin vastustaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin lojalisteja. Maassa järjestetään syyskuussa aluevaalit.

Viime vuonna Navalnyin äänestyskehotukset purivat Moskovassa, jossa valtapuolue Yhtenäinen Venäjä sai enää 25 edustajaa 45-paikkaiseen valtuustoon. Aiemmin puolueen ja sen tukemien valtuutettujen paikkamäärä oli ollut 38.

Navalnyi on kehottanut tukijoukkojaan käyttämään samaa taktiikkaa myös syyskuussa, jotta enenevässä määrin epäsuosittu valtapuolue saataisiin syöstyä vallasta.

Ratsia liittynee Navalnyin rikostutkintaan

Venäjällä merkittävistä rikostapauksista vastaava tutkintakomitea ilmoitti kesäkuussa, että Navalnyia epäillään toisen maailmansodan veteraanin halventamisesta.

Hänen läheinen liittolaisensa Leonid Volkov arveli ratsian liittyvän mahdollisesti edellä mainittuun tutkintaan. Navalnyin edustaja Kira Jarmush ei antanut uutistoimisto AFP:n mukaan välittömästi kommenttia asiaan liittyen.

Venäjällä oli viime kesänä mittavia mielenosoituksia sen jälkeen, kun hallinto ei antanut opposition ehdokkaiden osallistua vaaleihin.

Opposition edustajat olivat viime vuonna kovilla: lukuisia merkittäviä oppositiohahmoja pidätettiin mielenilmausten yhteydessä ja muun muassa Navalnyin FBK:n tiloja ratsattiin useampaan otteeseen.

Navalnyi on ollut aikojen saatossa useiden rikostutkintojen kohteena. Vuonna 2018 häntä myös estettiin nousemasta Putinin haastajaksi presidentinvaaleissa.

Putinin hallinnon kriitikot ovat sitä mieltä, että venäläisviranomaiset ovat lisänneet presidentin vastustajiin kohdistuvia tukahduttamistoimenpiteitä. Toimet ovat heidän mukaansa lisääntyneet sen jälkeen, kun maassa järjestettiin kesäkuussa perustuslakiäänestys. Siinä hyväksyttiin lakimuutos, joka tarjoaa Putinille mahdollisuuden jatkaa vallassa vuoteen 2036 saakka.

"Tulkaa ratsaamaan FBK n:nnen kerran!"

Perjantaina Navalnyin liittolainen Ljubov Sobol syytti hallinnon tiukentaneen otteitaan kriitikoitaan vastaan.

– Putinin kannatus on romahtanut, talous on taantumassa, maakunnissa on tuhatpäisiä protesteja, Sobol julisti viitaten hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin, joita on järjestetty Habarovskin kaupungissa Venäjän Kaukoidässä.

Tämän jälkeen hän julisti tviitissään, että viranomaiset voivat yhtä hyvin tulla ratsaamaan FBK:n toimitilat n:nnen kerran.-

Navalnyi on kyseenalaistanut jyrkin sanoin perustuslaista käydyn kansanäänestyksen luotettavuuden. Navalnyin mukaan kyseessä on "valtava valhe", joka ei heijasta Venäjän kansalaisten todellista mielipidettä.

Perustuslakimuutosten vastustamiseksi on myös osoitettu viime aikoina mieltä Venäjällä. Tällä viikolla Moskovassa järjestetyn mielenilmauksen yhteydessä poliisi otti kiinni lähes 150 ihmistä.

Habarovskissa suuri mielenosoitus viikonloppuna

Sobolin mainitsemat mielenilmaukset Habarovskissa alkoivat sen jälkeen, kun venäläiskuvernööri Sergei Furgal pidätettiin ja lennätettiin Moskovaan. Protestien aikana on kuitenkin kuultu myös Putinin vastaisia iskulauseita.

Furgal pidätettiin viime viikolla. Häntä syytetään siitä, että hän olisi määrännyt surmaamaan useita liikemiehiä 15 vuotta sitten. Furgal on kiistänyt jyrkästi syytteen.

Tuhannet mielenosoittajat ovat marssineet Venäjän Habarovskissa suositun kuvernöörin pidätyksen takia. Tulevalle viikonlopulle on suunnitteilla suuri mielenilmaus.

Furgal itse vetosi kannattajiinsa asianajajansa kautta torstaina. Hän pyysi tukijoiltaan, että he lakkaisivat osoittamasta mieltään. Furgal kertoi oikeudessa, ettei hyväksy massakokoontumisia.

Turvallisuuspalvelu pidätti terroriepäillyn

Venäläinen uutistoimisto Interfax kertoi perjantaina myös, että Habarovskin kaupungissa oli pidätetty vuonna 1988 syntynyt paikallinen, jonka epäillään suunnitelleen terroristi-iskua. Asiasta kertoi uutistoimiston mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Turvallisuuspalvelun viestintäosasto kertoi Interfaxille, että pidätetty olisi suunnitellut käyttävänsä palopommeja paikoilla, joissa on runsaasti ihmisiä. Viestintäosaston mukaan hän olisi toiminut kansainvälisten terroristien ohjeistusten pohjalta ja oli aikeissa lähteä iskun jälkeen Lähi-Itään sota-alueille.

Hänellä oli ollut viranomaisten mukaan polttopulloja, teräaseita ja kansainvälisen terroristijärjestön lippu.