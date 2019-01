Venäjällä romahtaneen rakennuksen jäljiltä enää kolme kateissa – kuolleita 38

Venäjällä uudenvuodenaattona osittain romahtaneen rakennuksen raunioista on nyt löydetty yhteensä 38 ruumista. Venäläisten uutistoimistojen mukaan kateissa on siis enää kolme ihmistä.

Pelastustyöntekijät ovat kaivaneet raunioita Magnitogorskissa lähes 30 asteen pakkasessa. Yhteensä kuusi ihmistä on saatu pelastettua, mutta tiistain jälkeen eloonjääneitä ei ole enää löytynyt. Viranomaisten mukaan pelastustöihin on osallistunut lähes 900 ihmistä.

Kaikkien turmasta selvinneiden tila on viranomaistietojen mukaan vakaa.

Pelastettujen joukossa on kaksi lasta. Tiistaina raunioista löytyi elossa 10 kuukauden ikäinen poikavauva, jonka selviytymistä viranomaiset ovat kutsuneet uudenvuoden ihmeeksi. Terveysministeriö on kertonut pojan toipuvan koettelemuksestaan sairaalassa Moskovassa.

Myös pojan äiti selvisi romahduksesta hengissä.

Kaasuräjähdykset tavallisia Venäjällä

10-kerroksinen rakennus romahti osittain ilmeisesti kaasuräjähdyksessä varhain maanantaina. Neuvostoaikaisessa rakennuksessa asui noin 1 100 ihmistä, ja räjähdyksessä tuhoutui yli 30 asuntoa. Kymmeniä ihmisiä on jäänyt kodittomiksi.

Silminnäkijät ovat kertoneet räjähdyksen aiheuttaneen liekkiaallon ja olleen niin voimakas, että läheisten rakennusten ikkunoita rikkoutui.

Romahtamattomien asuntojen asukkaat ovat tänään saaneet käydä kodeissaan noutamassa omaisuuttaan. Paikalliset viranomaiset ovat luvanneet taloudellista apua sekä loukkaantuneille että kuolleiden omaisille, ja myös kotinsa menettäneet saavat sekä rahaa että uuden asunnon.

Tapahtumasta on aloitettu tutkinta, mutta tutkijat eivät usko räjähdyksen olleen tahallinen. Kaasujärähdykset ovat Venäjällä melko tavallisia, sillä infrastruktuuri on monin paikoin peräisin Neuvostoliiton ajalta ja turvallisuusmääräykset on usein tapana sivuuttaa.

Magnitogorsk sijaitsee noin 1 700 kilometriä Moskovasta itään. Kaupungissa asuu yli 400 000 ihmistä.