Venäjällä todettu jo lähes 100  000 koronatartuntaa

Venäjällä todettujen koronavirustartuntojen määrä lähenee 100 000:ta. Uutistoimisto Tassin mukaan vuorokaudessa määrä nousi 5 841:llä ja on nyt 99 399. Uusissa tartunnoissa oli laskua eilisestä, jolloin kerrottiin noin 6 400 tartunnasta.

Koronaan kuolleiden määräksi ilmoitetaan nyt 972. Vuorokaudessa uusia kuolemia rekisteröitiin reilut sata.

Koronatartuntoja kirjaavan Worldometer-sivuston mukaan Venäjällä on todettu 681 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti, kuolleita on 7.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin muun muassa riittämättömään testaamisen vuoksi.

Pietarissa yli 3 700 tartuntaa

Venäjän synkintä aluetta on Moskova, jossa on Tassin mukaan varmistettu jo yli 50 000 tartuntaa. Vuorokaudessa uusia viruksen saaneita kertyi yli 2 200. Pietarissa uusia tapauksia varmistui 290, mikä nosti kokonaismäärän yli 3 700:n, kirjoittaa Fontanka-sivusto.

Yksi tautikeskittymä on myös Murmanskin alueella. Siellä on jättimäisellä työmaalla todettu yli 900 koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto Interfax. Virus on levinnyt Belokamenkan rakennustyömaalla jo useita viikkoja, ja kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja todettiin 55.

Belokamenkassa rakennetaan huoltotukikohta kaasuyhtiö Novatekille . Töissä on tuhansia ihmisiä, jopa yli 11 000, kertoi Barents Observer aiemmin tässä kuussa. Joukossa on paljon siirtotyöläisiä, jotka asuvat parakeissa.

Murmanskin alueella on Interfaxin mukaan todettu kaikkiaan yli 1 100 tartuntaa, reilut 80 prosenttia niistä Belokamenkassa.