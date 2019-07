Venäjällä vakavin sukellusveneturma yli 10 vuoteen – tulipalossa kuoli 14 merimiestä

14 merimiestä on kuollut venäläisessä sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa lähellä Murmanskia, kertoi Venäjän puolustusministeriö. Onnettomuus sattui Severomorskin kaupungissa sijaitsevan sotilastukikohdan edustalla jo maanantaina, mutta ministeriö tiedotti siitä vasta tiistaina, muun muassa RBC-lehti kertoi.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan osa miehistöstä olisi selvinnyt onnettomuudesta hengissä ja olisi sairaalahoidossa.

Ministeriön mukaan merimiehet kuolivat hengitettyään palossa vapautettuja myrkkyjä. Tulipalo oli sen mukaan saanut alkunsa kesken biometristen mittausten, joilla tutkittiin merenpohjaa.

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen sotilasasiantuntijan mukaan meriselitys on luultavasti puppua.

– Yleensä sitä käytetään selityksenä erilaisista merenpohjassa tehdyistä töistä, kuten kaapelien vetämisestä.

Tutkimus palon syystä on alkanut.

Sukellusvene on kuljetettu tukikohtaan. Puolustusministeriö ei kertonut onnettomuudesta tarkempia yksityiskohtia, mutta mediatietojen mukaan kyseessä oli ydinkäyttöinen AS-12-sukellusvene, jota käytetään sekä sotilas- että tutkimustehtävissä. Venäläismediassa levisi ristiriitaisia tietoja siitä, oliko palo emoaluksessa vai siitä käsin operoitavassa pienemmässä tytäraluksessa.

Onnettomuudet yleisiä

Presidentti Vladimir Putin kutsui 14 merimiehen kuolemaa suureksi menetykseksi ja määräsi puolustusministeri Sergei Shoigua selvittämään onnettomuuden syyt.

Onnettomuus on Venäjän pahin sukellusveneturma yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 2008 freonikaasuvuoto tappoi 20 ihmistä Nerpa-ydinsukellusveneessä.

Vuonna 2000 toistasataa miehistön jäsentä kuoli Venäjällä ydinsukellusvene Kurskin upottua. Sen jälkeen Putin on antanut asevoimille merkittävästi lisää rahoitusta, jolla on parannettu kalustoa ja olosuhteita. Tästä huolimatta pienempiä onnettomuuksia on sattunut vähän väliä.

---

Lähteet: AFP, Meduza, Moscow Times