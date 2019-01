Venäjän Magnitogorskin uhrimäärä noussut jo 21:een

Venäjällä Magnitogorskin taloromahduksen jäljiltä on löydetty jo 21 kuolonuhria, kertoo uutistoimisto Tass hätätilaministeriön tietoihin viitaten.

Kuolonuhreista toistakymmentä on tunnistettu. Kateissa on edelleen parikymmentä ihmistä, joiden joukossa on viisi lasta, kertoo uutistoimisto Ria Novosti.

Osa suurta asuinrakennuskompleksia romahti varhain maanantaina eli uudenvuodenaattona. Syynä pidetään kaasuräjähdystä.

Raunioista löytyi tiistaina kuin ihmeen kaupalla elossa vajaan vuoden ikäinen poikavauva. Hänen tilaansa on luonnehdittu vakavaksi, ja hänet on kuljetettu hoitoon Moskovaan.

Myös viisi muuta ihmistä on sairaalahoidossa.