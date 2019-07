Venäjän NHL-tähti Panarin: Putinin on aika erota

Venäläinen jääkiekkotähti Artemi Panarin sanoo, että maan presidentin Vladimir Putinin on aika erota. NHL:n New York Rangersin pelaaja Panarin katsoo, että Putin ei enää osaa erottaa hyvää pahasta.

Panarin, 27, suomii Putinia "laittomuudesta", perusoikeuksien puuttumisesta Venäjällä sekä tv-propagandasta, joka hänen mukaansa saa venäläiset asettumaan koko muuta maailmaa vastaan.

– Yhteiskuntamme virhe on se, että kohtelemme Putinia kuin yli-ihmistä. Kaikki ajattelevat, että häntä parempaa ei ole. Mutta sehän on tietysti pötyä, tämän hetken kovapalkkaisin venäläisurheilija sanoo haastattelussa, joka julkaistiin Youtubessa.

Panarin solmi New York Rangersin kanssa juuri seitsenvuotisen sopimuksen. Se lihottaa hänen lompakkoaan yhteensä 81,5 miljoonalla dollarilla (72,6 miljoonalla eurolla).

"Vallassa liian kauan"

Panarinin mukaan Putin on ollut vallassa liian kauan. Jääkiekkotähti myöntää, että hän oli itsekin aiemmin Putinin kannattaja. Pelivuodet Yhdysvalloissa ovat laitahyökkääjän mukaan kuitenkin muuttaneet hänen ajatteluaan.

Presidentti Putin on innokas jääkiekon ystävä sekä lajin amatööripelaaja.

– Se oli siinä, Vladimir Vladimirovitsh. Myy luistimesi, Panarin muotoilee.

Artemi Panarin on Venäjän urheilijoista ensimmäisiä, joka on arvostellut presidentti Putinia. Maan toinen NHL-huippu Aleksandr Ovetshkin on täysin toista mieltä. Ovetshkin on ylistänyt tiiviisti Putinia, minkä lisäksi hän aloitti vuonna 2017 kansanliikkeen nimeltä PutinTeam.

Vladimir Putin, 66, on ollut Venäjän presidentti vuodet 2000–2008 sekä uudelleen vuodesta 2012 lähtien. Maansa pääministerinä hän on ollut vuosina 1999–2000 sekä 2008–2012.