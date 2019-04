Venäjän duuma hyväksyi lopullisesti kiistellyn nettilain – arvostelijoiden mukaan osa Venäjän tiukkenevaa sensuuria

Venäjän parlamentin alahuone, duuma, on hyväksynyt ratkaisevassa toisessa käsittelyssä lain, jonka myötä Venäjän nettiliikenne voitaisiin ohjata pois ulkomaisilta palvelimilta. Laki hyväksyttiin toisessa käsittelyssä selvästi äänin 320–15. Se astuu voimaan marraskuussa.

Lakia on arvosteltu voimakkaasti, koska sen pelätään olevan osa Venäjän tiukkenevaa nettisensuuria. Lain puolustajien mukaan tavoitteena on turvata venäläisiä ulkomaisilta kyberhyökkäyksiltä. Venäjän mediassa laista on keskusteltu aikeena luona "itsenäinen internet".

– Kyseessä on laki, joka mahdollistaa digitaalisen orjuuden ja verkkosensuurin, arvosteli liberaalidemokraattisen puolueen Sergei Ivanov.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen edustaja Leonid Levin puolestaan sanoi, että laki on leimattu täysin väärin perustein julkisuudessa "kiinalaiseksi palomuuriksi", vaikka sillä ei ole mitään tekemistä sensuurin kanssa.

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov on aikaisemmin todennut, että mielenosoittajien pitäisi ennemminkin pelätä sitä, että venäläisten pääsy internetiin estetään ulkomailta.