Venäjän kauppakeskuspalossa lähes 40 kuollutta ja useita kateissa – palo alkoi elokuvateatterista

Venäjällä Siperiassa tapahtuneen kauppakeskuksen tuhoisan tulipalon syy on yhä epäselvä. Viranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 37 ihmisen kuolleen palossa. Lisäksi yli 60 ihmistä on kateissa, mutta tiedot kateissa olevien määrästä vaihtelevat. BBC:n mukaan kuolonuhreista yhdeksän on lapsia ja kateissa olevista 41 on lapsia.

BBC:n mukaan kauppakeskus on lisäksi vaarassa romahtaa.

Loukkaantuneita on venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kolmisenkymmentä. Rakennuksesta evakuoitiin satoja ihmisiä.

Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa noin 3 600 kilometrin päässä Moskovasta.

BBC:n mukaan palo alkoi rakennuksen neljännestä kerroksesta. Palo sai alkunsa elokuvateatterista sunnuntaina päivällä. Kuolonuhreista moni oli elokuvateatterissa. Alueen kuvernöörin mukaan 13 kuollutta löytyi elokuvateatterin käytäviltä. Kahden teatterisalin katto lisäksi romahti.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka osa ihmisistä pakenee paloa hyppäämällä ikkunasta.

Palopaikalle on hälytetty 660 pelastustyöntekijää, kertoo BBC.