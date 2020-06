Venäjän koronakuolemien määrä kohosi yli viiden tuhannen

Venäjällä koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on noussut yli viiden tuhannen. Kuluneen vuorokauden aikana on rekisteröity 182 uutta koronakuolemaa, minkä jälkeen uhrien kokonaismäärä on 5 037.

Uusia tartuntoja on rekisteröity vajaat 9 000. Yhteensä Venäjällä on rekisteröity liki 425 000 tartuntaa, mikä on kolmanneksi suurin määrä Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 35 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 57.

Meksiko ylitti 10 000 koronakuoleman rajan

Meksikosta on tullut seitsemäs maa, joka on ylittänyt 10 000 vahvistetun koronavirukseen liittyvän kuoleman rajan. Meksikossa vahvistettiin maanantaina 237 uutta kuolemaa.

Raja ylittyi samana päivänä, kun Meksiko purki koronarajoituksiaan ja salli esimerkiksi töiden jatkamisen autotehtaissa ja rakennustyömailla.

Meksikossa on vahvistettu yli 93 000 koronatartuntaa. Todellisuudessa niitä lienee paljon enemmän, sillä testaaminen on Meksikossa paljon vähäisempää kuin Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

Aiemmin 10 000 koronakuoleman rajan ovat ylittäneet Yhdysvallat, Britannia, Italia, Brasilia, Ranska ja Espanja.

Miljoonaa asukasta kohden Meksikossa on kirjattu 79 koronakuolemaa.