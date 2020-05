Venäjän koronatartunnat ylittivät taas 9  000:n rajan, Kiinassa ei raportoitu yhtään uutta tartuntaa vuorokauteen

Venäjän uudet koronatartuntamäärät ovat ylittäneet muutaman päivän tauon jälkeen taas 9 000 tartunnan rajan. Asiasta kertoi muun muassa Moscow Times -lehti.

Maan terveysviranomaiset kertoivat lauantaina 9 434 uudesta tartunnasta. Venäjällä on nyt Worldometer-sivuston mukaan raportoitu lähes 336 000 koronavirustartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Venäjällä vahvistettu 3 388, joista 139 on uusia. 144,5 miljoonan asukkaan Venäjällä kuolemia on rekisteröity nyt miljoonaa asukasta kohti 23. Suomessa vastaava luku oli lauantaina aamupäivällä 55.

Venäjän varsin alhaiset kuolinluvut ovat ihmetyttäneet, ja Venäjää on syytetty lukujen aliraportoinnista. Maan viranomaiset ovat selittäneet alhaisia lukuja sillä, että virus saapui Venäjälle suhteellisen myöhään ja että maan tilastoissa huomioidaan vain varsinaiset viruksen aiheuttamat kuolemat.

Toukokuun kuluessa Venäjä on jo luopunut osasta rajoituksia, vaikka päivittäisten uusien virustartuntojen määrä on vaihdellut kymmenentuhannen molemmin puolin. Venäjän viranomaisten mukaan tilanne olisi kuitenkin jo paranemassa. Venäjän talouskehitysministerin Maksim Reshetnikovin mukaan koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset voidaan toivon mukaan purkaa kesän loppuun mennessä.

Pandemia kurittaa tuntuvasti myös Venäjän taloutta. Työttömien määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 miljoonasta 8 miljoonaan.

Kiina kamppailee talousongelmissa

Kiinan viranomaiset puolestaan kertoivat lauantaina, ettei maassa ole havaittu viimeisen vuorokauden aikana lainkaan uusia koronavirustartuntoja. Asiasta kertoi muun muassa BBC.

BBC:n mukaan Kiinan viranomaiset ovat kertoneet, että maassa on vahvistettu tähän mennessä noin 84 000 tartuntaa. Lisäksi Kiinassa on maan viranomaisten mukaan todettu yli 4 600 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Lukujen on epäilty olevan todellisuudessa suurempia. Miljoonaa asukasta kohti 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa on kuollut 3 ihmistä.

Viime viikkoina Kiinassa on todettu päivittäin vain kourallinen uusia tartuntoja. Pandemian vaikutukset maan talouteen ovat silti rajut. Kiinan talouskasvu pysähtyi jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä rajoitustoimien vuoksi, ja länsimaiden ajautuminen taantumaan tuntuu Kiinan taloudessa vielä pitkään.

Kiinan pääministeri Li Keqiang sanoi perjantaina kansankongressin avajaisissa, ettei Kiina poikkeuksellisesti aseta tänä vuonna lainkaan kasvutavoitetta taloudelle.

– Epidemia ei ole vielä päättynyt, ja meillä on valtavia tehtäviä kehityksen edistämisessä, Li sanoi puheessaan.

Ruotsissa kohta 4 000 koronakuolemaa

Ruotsissa koronaan liittyviä kuolemantapauksia on nyt melkein 4 000, kertovat kansanterveysviranomaisten tuoreet tilastot. Edellisestä vuorokaudesta on tullut 67 uutta kuolemaa.

Kuolleista reilut 2 200 on miehiä ja noin 1 800 naisia.

Tähän mennessä koronatartuntoja on Ruotsissa rekisteröity vajaat 33 200. Lisäystä edelliseen vuorokauteen on 379.