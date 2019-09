Venäjän poliisi kertoi pidättäneensä Putinia karkottamaan lähteneen shamaanin Siperiassa

Venäjällä poliisi on kertonut pidättäneensä siperialaisen shamaanin, joka on ollut kävellen matkalla maan pääkaupunkiin Moskovaan manaushommiin. Hänen tavoitteenaan on ollut ajaa ulos maan presidentti Vladimir Putin, jota hän kuvailee demoniksi.

Burjatian alueella Itä-Siperiassa toimivat poliisit kertoivat pidättäneensä Aleksandr Gabishevin maantiellä lähellä Baikal-järveä. Poliisi kertoo lähettävänsä shamaanin takaisin kotiseudulleen, jossa hän on poliisiin mukaan etsintäkuulutettuna rikoksesta.

Gabishevin tavoitteena oli kävellä kotikaupungistaan Jakutskista Moskovaan. Tämä 5 000 kilometrin mittainen vaellus on johtanut myös siihen, että hän on saanut mukaansa seuraajia matkansa varrelta.

Oppositiojohtaja: Putinia pelottaa

Moscow Times -lehti kertoi aiemmin, että aseistautuneet ja naamioituneet miehet olisivat kidnapanneet shamaanin. Lehti viittasi venäläisiin mediatietoihin, jotka kertoivat, että kidnappaajien uskottiin olevan turvallisuusviranomaisia.

Shamaanin pelkistetyt toteamukset Putinista ovat keränneet kiinnostusta Venäjällä. Hänen puheensa ovat muun muassa johtaneet oppositiomielenosoituksiin ja loanheittouutisointiin Kreml-myönteisillä televisiokanavilla.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on pilkannut virallista reaktiota shamaaniin. Hänen mielestään reaktio osoittaa Kremlin vainoharhaisuuden toisinajattelijoita kohtaan.

– Putinia pelottaa. Hän tamppaa jo jalkojaan maahan ja huutaa "Jumala pelasta minut tältä shamaanilta. Mitä jos hän oikeasti karkottaa minut,?", Navalnyi sanoi videoblogissaan viime viikolla.

Mielenosoittajat shamaanin tukena

Kun pitkätukkainen itse julistautunut shamaani saapui elokuussa siperialaiseen Ulan-Uden kaupunkiin, häntä oli vastassa joukko kilpailevia shamaaneja, jotka kielsivät hänen tulonsa kaupunkiin. Tästä seurasi yhteenottoja, ja monet Gabishevin seuraajista pidätettiin.

Ulan-Udessa alettiin järjestää myös kuumeisesti oppositioprotesteja, joihin osallistuneet osoittivat tukeaan shamaanin pidätetyille seuraajille. Samalla he osoittivat mieltään paikallisvaalien vilppiepäilyjä kohtaan.

Mellakkapoliisi tukahdutti mielenosoitukset kovakouraisesti sekä pidätti mielenosoitusten johtohahmoja.

Gabishev puhui myös aiemmin heinäkuussa siperialaisessa Tshitan kaupungissa järjestetyssä mielenilmauksessa sadoille kuulijoille.

Gabishev aloitti vaelluksensa maaliskuussa. Hänen suunnitelmissaan oli saavuttaa Moskova vuonna 2021.

Shamanismia harjoitetaan edelleen monissa osissa Venäjää.