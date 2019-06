Venäjän poliisi luopuu huumesyytteistä tutkivaa toimittajaa vastaan, kahdelle poliisipomolle potkut

Venäjän poliisi luopuu syytteistä venäläistä tutkivaa toimittajaa Ivan Golunovia, 36, vastaan. Sisäministeri Vladimir Kolokoltsevin mukaan Golunov vapautuu kotiarestista tänään.

Sisäministerin mukaan hän on pyytänyt presidentti Vladimir Putinia erottamaan Moskovan läntisen osan poliisipäällikön ja Moskovan huumepoliisin päällikön tapauksen vuoksi. Lisäksi Golunovin pidätykseen osallistuneet poliisit on pidätetty virantoimituksesta siihen asti että tapauksen tutkinta on saatu valmiiksi.

– Käsitykseni mukaan jokaisen kansalaisen perusoikeuksia tulisi kunnioittaa, olipa hänen ammattinsa mikä tahansa, Kolokoltsev sanoi.

Golunoville luettiin lauantaina huumesyytteet kokaiinista ja muuntohuume mefedronista. Syytteet olivat raskaat, ja niistä olisi voinut seurata jopa 20 vuoden vankeus. Golunovin mukaan syytteet ovat tekaistuja, ja johtuivat hänen toimittajan työstään.

Golunovin väitettä tuki muun muassa se, ettei hänen virtsastaan löytynyt merkkejä huumeista. Golunovin asianajaja Sergei Badamshin kertoi, ettei poliisin kotietsinnässä takavarikoimista tavaroista ole löytynyt Golunovin sormenjälkiä.

Moskovan poliisi on niin ikään myöntänyt, että sen verkkosivuillaan julkaisemat kuvat Golunovin "huumeluolaa muistuttavasta asunnosta" eivät todellisuudessa olleet toimittajan asunnosta.

"Historiallinen mobilisaatio"

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö ylisti lausunnossaan venäläisten "historiallista mobilisaatiota", jonka ansiosta Golunov saatiin vapaaksi.

– Nyt hänen lavastajansa on saatava oikeuden eteen, järjestö vaati.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi ylisti hänkin syytteiden kaatumista.

– Tämä on ihana uutinen. Tämä on inspiroiva ja motivoiva esimerkki siitä, mitä vainottujen ihmisten solidaarisuudella voidaan saavuttaa, Navalnyi kirjoitti Twitterissä.

Kolme arvostettua venäläistä sanomalehteä asettui maanantaina tukemaan Golunovia. Kommersantin, Vedomostin ja RBK:n etusivulla komeili suurin kirjaimin lause Minä/Me olemme Ivan Golunov. Tempaus oli harvinainen, sillä lehdet eivät ole oppositiolehtiä ja ne ovat toistensa kilpailijoita.

Golunovia ovat myös tukeneet lukuisat tunnetut kirjailijat, muusikot ja toimittajat, ja hänen puolestaan on järjestetty mielenosoituksia.

Liki 24 000 ihmistä ehti ennen Golunovin vapautusta ilmoittaa Facebookissa olevansa kiinnostunut osallistumaan Golunovin puolesta järjestettävään mielenilmaukseen keskiviikkona.