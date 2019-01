Venäjän sotilaspoliiseja Syyrian kurdialueen suojaksi: Turkin hyökkäystä odotellaan

Turkki jatkoi maanantaina sotaista retoriikkaansa liittyen Syyrian kurdialueen tulevaisuuteen. Turkin presidentin tiedottajan Ibrahim Kalinin mukaan Isisin ja Syyrian kurdialueella valtaa pitävien voimien välillä ”ei ole mitään eroa”, minkä vuoksi taistelu myös kurdeja vastaan tulee jatkumaan.

Lausunto oli vastaus Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille, joka oli sunnuntaina varoittanut Turkkia hyökkäämästä kurdialueelle tai maan ”talous tullaan tuhoamaan”.

Turkin ulkoministerin Mevlut Cavusoglun mukaan Turkki tulee hyökkäämään kurdijoukkoja vastaan riippumatta siitä, vetäytyykö Yhdysvallat alueelta vaiko ei.

– Jos se (vetäytyminen) perutaan naurettavilla tekosyillä, kuten että turkkilaiset joukkomurhaavat kurdeja – mikä ei ole totta – me silti toteutamme päätöksemme, Mevlut Cavusoglu totesi viime torstaina turkkilaiselle NTV-kanavalle.

Hyökkäyksen käynnistäminen olisi Turkilta aikamoista poliittista uhkapeliä. Vaakalaudalla eivät olisi ainoastaan suhteet Nato-kumppaneihin vaan myös Venäjään, jonka sotilaallinen läsnäolo kurdialueella näyttää jatkuvasti lisääntyvän.

Esimerkiksi Manbijin kaupunki – jonka valtaamisella Turkki on uhkaillut – on jo saanut ympärilleen venäläisiä sotilaspoliiseja. Uutistoimisto AFP:n mukaan venäläisjoukot saapuivat Manbijin ympäristöön viime tiistaina tukemaan Syyrian hallituksen joukkoja, jotka puolestaan tulivat kaupunkiin jo joulukuussa Syyrian kurdihallinnon kutsumina.

Venäjän sotilaspoliisin tiedottaja Yusup Mamatov on vahvistanut, että venäläisjoukot ovat Manbijissa luomassa ”turvallisuusvyöhykettä”.

Myös presidentti Trump mainitsi sunnuntain twitter-lausunnossaan ”20 mailin (32 kilometrin) turvallisuusvyöhykkeen” synnyttämisestä Turkin ja kurdien välille, kertomatta kuitenkaan mihin vyöhyke tulisi, kuka sen perustaisi ja kenen rahoilla.

Trump on mahdollisesti tehnyt venäläisten kanssa sopimuksen, josta on tuotu julkisuuteen vain toinen puoli eli amerikkalaisjoukkojen vetäytyminen alueelta. Yhdysvalloilla on Syyrian kurdialueella noin 2000 sotilasta.

Syyrian hallitus ja kurdit käyvät paraikaa Venäjän välittämiä rauhanneuvotteluja Moskovassa. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman kurdineuvottelijan mukaan kurdit ovat vastikään jättäneet venäläisille oman tiekarttaesityksensä.

Kurdeilla on neuvotteluissa kolme päätavoitetta: raja-alueen suojaaminen Turkin hyökkäyksiltä, kurdialueen hallintorakenteiden integroiminen Syyrian tulevaan perustuslakiin ja Syyrian luonnonvarojen oikeudenmukainen jakaminen.

Syyrian hallitus ei haluaisi antaa kurdeille edes itsehallintoa, mutta koska maan tärkeimmät luonnonvarat – öljykentät ja sähköä tuottavat Eufratin padot – ovat kurdien hallitsemalla alueella, hallitus saattaa hyvinkin joutua taipumaan kompromisseihin.

Reutersin jutun mukaan kurdihallinto olisi myös valmis luovuttamaan pohjoisen Turkin vastaisen rajansa Syyrian armeijan valvontaan. Se saattaisikin olla varmin tae Turkin hyökkäysten estämiseksi.

Neuvotteluja helpottaa se, että Syyrian hallitus ja kurdit eivät ole sotineet keskenään aktiivisesti. Kurdialue on myös sallinut Syyrian armeijan toimia tietyistä alueensa sisälle jääneistä tukikohdista. Esimerkiksi kurdialueen pääkaupungin Qamishlin lentokenttä on ollut koko ajan Syyrian armeijan käytössä.

Toteutuessaan sopimus päästäisi myös Yhdysvallat pois Syyriasta niin sanotusti kuivin jaloin. Yhdysvallat ilmoitti joulukuussa paitsi Syyrian kurdialueelta vetäytymisestä, myös siitä, että se ei enää tavoittele Syyrian diktaattorin Bashar al-Assadin hallinnon kaatamista.