Venäjän turma-alus oli salainen ydinkäyttöinen minisukellusvene, kertovat venäläiset mediat

Venäjän viranomaiset ovat kertoneet hyvin vähän maanantaisen sukellusvenetulipalon turma-aluksesta tai onnettomuuden olosuhteista. 14 merimiestä kuoli venäläisessä sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa Venäjän aluevesillä lähellä Murmanskia maanantaina.

Venäläiset mediat ovat kertoneet, että turma-alus olisi salainen ydinkäyttöinen minisukellusvene.

Se, että aluksessa oli monia korkea-arvoisia upseereita, voi kieliä siitä, ettei kyse ollut aivan tavanomaisesta tehtävästä.

Ilta-Sanomat kertoo venäjänkieliseen Fontanka-uutissivustoon

viitaten, että kaikki tulipalossa kuolleet upseerit olisivat olleet pietarilaisesta laivaston salaisesta yksiköstä. Yksikön tehtäväksi kerrotaan "ydinkäyttöisten syvänmeren asemien käyttäminen". Fontankan lähteistä löytyy IS:n mukaan myös tieto, jonka mukaan ”yksikön päätehtäväksi kerrotaan tiedustelu”. IS:n mukaan venäläislähteet kertovat yksiköltä löytyvän ydinkäyttöisiä sukellusveneitä. Yksikön sukellusveneiden kerrotaan olevan sukulaisaluksia AS-12-sukellusveneelle, joka on monien venäläislehtien mukaan maanantainen turma-alus.

"Tiedot vertautuvat valtionsalaisuuksiin"

Yksityiskohtia sukellusveneen tulipalosta ei kerrota julkisuuteen, Venäjä ilmoitti keskiviikkona. Kremlin mukaan tietoja ei voi julkistaa, koska ne sisältävät salaista informaatiota.

– Tietoja ei voida täysin tehdä julkiseksi. Ne kuuluvat samaan kategoriaan valtionsalaisuuksien kanssa, Kremlin edustaja Dmitri Peskov kertoi.

Vaikka onnettomuus tapahtui jo maanantaina, Venäjän puolustusministeriö tiedotti asiasta vasta tiistaina. Peskovin mukaan presidentti Vladimir Putinia tiedotettiin asiasta välittömästi.

Peskovin mukaan tietojen julkaisematta jättäminen on normaali käytäntö tämänkaltaisten asioiden kanssa. Hänen mukaansa tiedotus on ollut myös Venäjän lakien mukaista.

Puolustusministeriön mukaan merimiehet kuolivat hengitettyään palossa vapautuneita myrkkyjä. Tulipalo oli sen mukaan saanut alkunsa kesken biometristen mittausten, joilla tutkittiin merenpohjaa.

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen sotilasasiantuntijan mukaan meriselitys on luultavasti hölynpölyä.

– Yleensä sitä käytetään selityksenä erilaisista merenpohjassa tehdyistä töistä, kuten kaapelien vetämisestä.

"Ei ole tavallinen alus"

Putin on määrännyt tutkimuksen sukellusveneturmasta. Hän kuvaili onnettomuutta tragediaksi. Putin nimitti puolustusministeri Sergei Shoigun johtamaan tutkimusta ja ohjeisti hänet matkustamaan Severomorskin sotilassatamaan Venäjän arktiselle alueelle.

Tiistaisessa tapaamisessa Shoigun kanssa Putin sanoi, että turmasukellusvene "ei ole tavallinen alus".

– Niin kuin tiedämme, se on tieteellinen tutkimusalus, jonka miehistö on hyvin ammattimaista, Putin kertoi.

Hän kertoi, että uhrien joukossa on seitsemän ensimmäisen luokan kapteenia ja kaksi, joille on annettu arvonimi Venäjän sankari. Titteli on korkea Venäjän presidentin antama tunnustus.

Onnettomuus on Venäjän pahin sukellusveneturma yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 2008 freonikaasuvuoto tappoi 20 ihmistä Nerpa-ydinsukellusveneessä.

Vuonna 2000 toistasataa miehistön jäsentä kuoli Venäjällä ydinsukellusvene Kurskin upottua. Sen jälkeen Putin on antanut asevoimille merkittävästi lisää rahoitusta, jolla on parannettu kalustoa ja olosuhteita. Tästä huolimatta pienempiä onnettomuuksia on sattunut vähän väliä.