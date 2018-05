Venäjän ulkoministeri Lavrov suuntaa Pohjois-Koreaan – Trump vahvisti pohjoiskorealaisen kenraalin olevan matkalla Yhdysvaltoihin

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov matkustaa huomenna Pohjois-Koreaan, kertoo Venäjän ulkoministeriö. Ministeriön mukaan Lavrovin on määrä keskustella vierailunsa aikana Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta ja kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Lavrovin ja Pohjois-Korean ulkoministerin Ri Yong-hon kerrotaan keskustelevan myös "muista tärkeistä kansainvälisistä ongelmista". Lavrov ja Ri tapasivat viime kuussa Moskovassa.

Tapaamiset ovat osa Pohjois-Korean pyrkimystä parantaa jännittyneitä suhteitaan ulkovaltojen kanssa.

Valmistelut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mahdollista tapaamista varten ovat täydessä vauhdissa Lavrovin vierailun aikana. Trumpin ja Kimin on määrä tavata Singaporessa 12. kesäkuuta.

Trump vahvisti pohjoiskorealaisen kenraalin vierailun

Korkea-arvoinen pohjoiskorealainen kenraali Kim Yong-chol on matkalla Yhdysvaltoihin, missä hän tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon. Trump vahvisti Twitterissä, että kenraali on matkalla New Yorkiin.

Kenraali Kim on korkea-arvoisin Yhdysvalloissa käyvä pohjoiskorealainen sen jälkeen, kun varamarsalkka Jo Myong-rok tapasi presidentti Bill Clintonin vuonna 2000.

Matkan tarkoituksena on muun muassa keskustella Trumpin ja Kimin huipputapaamisesta.

Kenraali on ollut keskeisessä roolissa niissä diplomaattisissa ponnisteluissa, joissa Pohjois-Korea on pyrkinyt saamaan aikaan liennytystä Korean niemimaan kriisissä. Hän oli Kim Jong-unin mukana tämän tavatessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kenraali tapasi myös Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon, kun tämä kävi Pjongjangissa.

Ministeritapaaminen elokuussa?

Japani ja Pohjois-Korea suunnittelevat ulkoministeriensä tapaamista, kertoo paikallinen media. Tapaamisajaksi on povattu elokuuta. Japanin viranomaiset eivät suostuneet vahvistamaan asiaa.

Myös Japanin ja Pohjois-Korean tapaaminen järjestettäisiin todennäköisesti Singaporessa, kertoo nimettömänä pysyttelevä hallituslähde Mainichi Shimbun -sanomalehdelle.

Japanin hallituksen edustaja Yoshihide Suga kieltäytyi kommentoimasta lehtitietoja. Hänen mukaansa mitään ei ole vielä päätetty.

Ennen ulkoministerien tapaamisen lukkoon lyömistä Japani aikoo katsoa, mitä Trumpin ja Kimin huipputapaamisessa tapahtuu, tiedotusvälineet kertovat.

Japanin pääministeri Shinzo Abe on ajanut kovaa linjaa Pohjois-Koreaa kohtaan. Abe on kuitenkin sanonut, että Japanin täytyy jossain vaiheessa keskustella Pohjois-Korean kanssa kahden kesken.

Abe tapaa Trumpin 7. kesäkuuta keskustellakseen Trumpin ja Kimin mahdollisesta tapaamisesta.