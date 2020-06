Venäjän valtion kyselylaitoksen mukaan valtaosa venäläisistä tukee lakimuutosta, joka sallisi Putinin pysyä vallassa jopa vuoteen 2036

Venäjällä valtiollisentutkimuskeskuksen tekemän kyselyn mukaan valtaosa venäläisistä tukee perustuslakimuutosta, joka mahdollistaisi presidentti Vladimir Putinin hakevan lisää jatkokausia presidenttinä.

163 000 äänestäjän parissa tehdyn kyselyn mukaan 76 prosenttia vastaajista tukisi lakimuutosta.

Äänestys alkoi viime viikolla, ja sen on määrä päättyä keskiviikkona. Oppositio on nimittänyt äänestystä laittomaksi ja sanonut sen olevan altis vaalivilpille.

Vaaleja tarkkailevan Golos-verkoston mukaan kyselytutkimuksen julkaisu voi vaikuttaa äänestykseen ja sen voi katsoa olevan osa Putinin kampanjaa.

Kyselytutkimuslaitoksen mukaan se taas julkaisi tulokset "korkean kysynnän vuoksi".

Golos on jo aiemmin kritisoinut äänestystä siitä, että kansanäänestyksessä on vähemmän läpinäkyvyyttä kuin missään muussa Venäjällä pidetyssä äänestyksessä noin kolmeen vuosikymmeneen.

Golos-järjestön varapuheenjohtaja Grigori Melkoniants kertoo, että järjestö on saanut ennätyksellisen paljon valituksia ihmisiltä, jotka kertovat kokeneensa painostusta kansanäänestykseen liittyen.

110 miljoonaa äänioikeutettua

Jos lakimuutos menee läpi, Putin voi pysyä presidenttinä jopa vuoteen 2036 saakka. Venäjän nykyisen perustuslain mukaan yksi henkilö voi olla presidenttinä vain kaksi peräkkäistä kuusivuotista kautta.

Putin pani hankkeen perustuslain uudistamisesta alulle linjapuheessaan tammikuun puolivälissä. Aluksi näytti siltä, etteivät uudistukset vaikuta Putinin väistymiseen presidentin paikalta viimeisen virkakauden päätteeksi vuonna 2024. Maaliskuussa duuman käsittelyssä kuitenkin hyväksyttiin ehdotus, jonka mukaan nykyisen presidentin virkakausien määrä nollataan.

Varsinainen äänestyspäivä on 1. heinäkuuta, mutta koronapandemian vuoksi vaalihuoneistot on avattu ennakkoäänestämistä varten. Äänestyspaikoilla on tarjolla äänestäjille kasvomaskeja sekä käsidesiä. Äänioikeutettuja on 110 miljoonaa kymmenellä eri aikavyöhykkeellä aina Tyynenmeren rannalta Petropavlovsk-Kamtshatkista Itämerelle Kaliningradiin asti. Äänestys oli alkujaan tarkoitus pitää 22. huhtikuuta, mutta sitä siirrettiin kesään koronapandemian vuoksi.