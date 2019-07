Venäjän varaulkoministeri INF:stä: Emme luota Naton vakuutuksiin

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkovin mukaan maa ei luota Naton vakuutuksiin siitä, ettei sotilasliiton jäsenmaihin Euroopassa olla sijoittamassa keskimatkan ydinohjuksia INF-sopimuksen rauettua. Rjabkov sanoi Sky Newsin haastattelussa, että osapuolien välillä ei ole luottamusta ja että myös tavanomaisin taistelukärjin varustettujen ohjusten sijoittaminen Eurooppaan loisi epävakautta.

Rjabkov syyttää Natoa disinformaation levittämisestä ja hybridisodankäynnistä.

– Mitä enemmän Nato sanoo, ettei sillä ole suunnitelmia tai aikeita (ohjusten sijoittamisesta), sitä vähemmän me niin uskomme, Rjabkov muotoili.

Yhdysvallat on jättämässä keskimatkan ohjuksen kieltävän INF-sopimuksen muodollisesti perjantaina kuuden kuukauden irrottautumisprosessin tullessa päätökseen. Yhdysvaltain mukaan syy on Venäjän, joka on rikkonut sopimusta vuosikausia kehittämällä ja ottamalla käyttöön uuden ohjusjärjestelmän.

Yhdysvallat ja silloinen Neuvostoliitto allekirjoittivat INF-sopimuksen vuonna 1987. Sopimus oli ensimmäinen joka kielsi täysin kokonaisen asetyypin eli maalta laukaistavat lyhyen ja keskimatkan ohjukset, joiden kantomatka on 500–5 500 kilometriä.

Myös Venäjä on lopettanut sopimuksen noudattamisen

Yhdysvallat ehti arvostella Venäjää jo useiden vuosien ajan sopimuksen rikkomisesta. Vuonna 2017 Yhdysvallat vahvisti Venäjän ottaneen asevoimiensa käyttöön sopimusta rikkovan SSC-8-risteilyohjuksen, joka tunnetaan Venäjällä lyhenteellä 9M729.

Venäjä on kiistänyt rikkovansa INF-sopimusta, koska sen mukaan uuden ohjuksen kantomatka jää alle 500 kilometriin.

Presidentti Donald Trump ilmoitti helmikuun alussa Yhdysvaltain aloittavan prosessin sopimuksesta irtautumiseksi. Hieman myöhemmin presidentti Vladimir Putin totesi myös Venäjän lakkaavan noudattamasta sopimusta.

Nato on tukenut Yhdysvaltojen tulkintaa sopimuskiistassa. Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan sotilasliiton jäsenmaat ovat keskustelleet tarvittavista vastatoimista INF-sopimuksen kaaduttua.

– Mutta me emme suunnittele, eikä meillä ole aikeita sijoittaa ydinohjuksia Eurooppaan, hän sanoin Naton ja Venäjän neuvoston tapaamisen jälkeen heinäkuun alussa.

INF-sopimuksen syntyä pohjusti 1980-luvulla ohjuskilpavarustelu Euroopassa. Monien asiantuntijoiden mukaan merkittävä syy sopimuksen kaatumiseen on kuitenkin Yhdysvaltain ja Venäjä huoli Kiinan nykyisestä ohjusarsenaalista. IISS-tutkimuslaitoksen mukaan INF-sopimuksen soveltaminen Kiinaan kieltäisi lähes kaikki maalla olevat ballistiset ja risteilyohjukset.