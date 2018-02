Venäläinen matkustajakone putosi Moskovan lähellä – koneessa 71 ihmistä, ruumiiden jäänteitä löydetty

Venäjän tutkintakomissio on aloittanut Moskovan lähellä tapahtuneen lentoturman tutkinnan. Venäläisen Saratov-lentoyhtiön koneen maahansyöksyssä uskotaan kaikkien koneessa olleiden 71 ihmisen saaneen surmansa.

Kone putosi maahan pian sen noustua Moskovan Domodedovon kentältä. Gazeta.ru-uutissivuston mukaan koneen pilotti olisi ennen putoamista kertonut toimintahäiriöstä ja pyytänyt lupaa pakkolaskuun. Uutissivusto viittaa nimettömiin tutkintalähteisiin.

Matkustajakone oli kotimaan lennolla matkalla Orskiin Uralin alueelle. Konetyyppi on Antonov An-148. Putoamispaikka on Moskovan alueella Argunovon kylän lähellä.

Interfax-uutistoimiston mukaan silminnäkijät ovat nähneet palavan lentokoneen putoavan Moskovan alueella. Interfaxin mukaan kahden ruumiin jäänteet on löydetty läheltä putoamispaikkaa. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan pelastustyöntekijät eivät pääse turmapaikalle tietä pitkin, vaan he joutuvat kahlaamaan jalan paikalle lumen halki.

Lähde Venäjän pelastuspalvelusta kertoo Interfaxille, että koneessa olleilla "ei ole ollut mitään mahdollisuutta" pelastua. Lentokoneen jäänteet ovat pirstoutuneet laajalle alueelle, Interfax kertoo.

Televisiokuvissa näkyy koneen palasia lumessa. Venäjällä on ollut viime päivinä runsaita lumisateita, ja näkyvyyden on kerrottu olleen huono.

Moskovan Domodedovon lentoaseman lähde kertoi uutistoimistoille, että kone katosi tutkasta kaksi minuuttia nousun jälkeen.

Koneen määränpää Orsk sijaitsee Venäjän Orenburgin alueella. Alueen kuvernööri kertoo venäläismedialle, että koneessa olleista valtaosa eli yli 60 oli kotoisin Orenburgin alueelta.

Vuonna 2015 Saratov-lentoyhtiöltä kiellettiin lennot ulkomaille, koska yhtiön koneen ohjaamosta löydettiin ulkopuolinen ihminen. Lentoyhtiö pyysi kumoamaan lentokiellon ja korjasi käytäntöjään. Lupa ulkomaille suuntautuviin charter-lentoihin palautettiin vuonna 2016, kertoo BBC.

Saratov-yhtiö lentää pääasiassa venäläisille kentille ja eräisiin Kaukasian kohteisiin, esimerkiksi Armeniaan, Georgiaan ja Azerbaidzhaniin.

Venäjän liikenneministeriön mukaan turman syynä voivat olla esimerkiksi sääolot, inhimillinen virhe tai tekninen vika.

Venäläisvalmisteinen lentokone oli seitsemän vuoden ikäinen, ja Saratov-yhtiö osti sen toiselta venäläiseltä lentoyhtiöltä vuosi sitten.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt osanottonsa uhrien omaisille. Myös Suomen ulkoministeri Timo Soini esitti osanottonsa ulkoministeriön Twitter-tilillä.

FM #Soini: terrible news of a plane crash at #Moscow #Domodedovo. My sincerest sympathies. #6W703