Venäläismetropoliitta varoittaa Stalinin ihailusta, muistutti virheistä toisen maailmansodan alla

Venäjällä korkea-arvoinen ortodoksikirkon edustaja, metropoliitta Ilarion varoittaa palaamasta Josif Stalinin henkilökulttiin. Metropoliitan mielestä venäläisten ei pidä lukea toisen maailmansodan voittoa Stalinin ansioksi. Ilarion sanoi Rossija 24 -kanavan ohjelmassa voiton olevan koko kansan ansiota, uutisoi venäläismedia..

Metropoliitta muistutti, että Stalin oli syyllinen etevien sotilaskomentajien teloituksiin sodan alla. Tämän vuoksi puna-armeija ei ollut lainkaan valmis sotaan. Ilarion muistutti myös, että Stalinia oli varoitettu Saksan hyökkäysaikeista, mutta Stalin ei suostunut uskomaan tätä. Tämä näkyi myös sodan alun tappioissa.

– Aivan Moskovan lähistöllä on Butovon ampuma-alue, jossa Stalinia ihailevien on syytä käydä ja katsoa, millaisiin seurauksiin hänen politiikkansa johti, Ilarion sanoi uutistoimisto RIA Novostin mukaan.

Pelkästään elokuun 1937 ja lokakuun 1938 välisenä aikana alueella ammuttiin RIA Novostin mukaan yli 20 000 ihmistä. Noin 1 000 heistä teloitettiin uskonsa tähden.

Ilarion tähdensi myös ortodoksisen kirkon ilmaisseen selvästi kantansa 1920–1930-lukujen vainoihin kanonisoimalla vainojen uhreja.

Stalinin arvostus Venäjällä on noussut viime vuosina. Riippumattoman Levada-keskuksen maaliskuisessa kyselyssä noin puolet vastaajista ilmaisi kokevansa Stalin suhteen myönteisiä tunteita, etenkin kunnioitusta. Luku on korkein koko sinä aikana, kun Levada on tehnyt kyselyitä. Ensimmäinen on vuodelta 2001.