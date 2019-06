Venetsiaa uhkaavat sekä ilmastonmuutos että liikaturismi – kaupunki on vaarassa upota aaltoihin vuosisadan loppuun mennessä

Venetsian vesisade on yllättänyt toukokuun lopulla osan kaupungin turisteista. Yksi kulkee koleassa säässä hellemekossa, toinen väistelee lätäköitä korkeakorkoisissa sandaaleissa. Aasialainen pariskunta sen sijaan on vetänyt tulvavesien varalta jalkaansa polveen asti ulottuvat muovisuojukset.

Vain kahta päivää aiemmin Venetsian tulvavedet ylittivät 110 senttimetrin rajan. Sama on tapahtunut toukokuussa vain neljä kertaa viimeisten 150 vuoden aikana, Corriere del Veneto -lehti kertoo.

Ilmaston lämpenemisen myötä laguunikaupungin kadut lainehtivat entistä useammin. Italian valtion teknologia-, energia- ja ympäristötutkimuskeskuksen Enean mukaan koko Venetsia on vaarassa upota aaltoihin vuoteen 2100 mennessä.

Yliopisto-opiskelijat Anna Clara Basilico, 26, ja Sebastiano Bergamaschi, 20, ovat osa nuoren ruotsalaisaktivistin Greta Thunbergin innoittamaa Fridays for future -ilmastoliikettä. He kiittävät Thunbergin medianäkyvyyden tuoneen ilmastokeskustelun Italiassa valtavirtaan. Maaliskuussa järjestetty globaali ilmastolakko keräsi Venetsian kaduille kymmenentuhatta nuorta.

– Me venetsialaiset kasvamme kosketuksissa luontoon. Itse opin ohjaamaan venettä 14-vuotiaana. Kun luemme uutisia ilmastonmuutoksesta, emme voi olla ajattelematta miten se koskettaa meitä, Bergamaschi sanoo.

"Tämä on sukupolvitaistelu"

Jokaperjantaisen mielenosoituksen lisäksi ilmastonuoret vierailevat kouluissa ja järjestävät lukuisia tapahtumia. Samalla ilmastoliike on onnistunut Italiassa tuomaan yhteen monet eri asioiden puolesta taistelevat liikkeet. Nuoret ovat kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä.

– Tämä on selvästi sukupolvitaistelu. Lisäksi Italia on hyvin hierarkkinen maa. Helposti ajatellaan, ettei 16-vuotias tiedä mitään. On esimerkiksi pilkattu nuoria siitä, etteivät he tiedä, mitä otsonikato tarkoittaa. Mutta kun siitä puhuttiin, olin 6-vuotias, Basilico sanoo.

Bergamaschin mukaan Italiassa ei ole samanlaista ympäristönsuojelun perinnettä kuin Pohjois-Euroopassa. Vihreän puolueen kannatus maassa on kahden prosentin tuntumassa.

– Nyt monet puolueet harrastavat viherpesua ja yrittävät saada meidät unohtamaan menneet tekonsa, Bergamaschi sanoo.

– Myös Viiden tähden liike julisti aluksi olevansa ympäristön asialla, mutta hallitukseen päästyään se on pyörtänyt monia kantojaan, Basilico lisää.

Venetsialaisessa Ca’ Foscari -yliopistossa ympäristötaloutta opettavan Carlo Giupponin mukaan Italia on alkanut varautua ilmastonmuutokseen muita Euroopan maita myöhemmin.

– Nyt strategiat on laadittu, mutta monissa tapauksissa resurssit puuttuvat, Giupponi sanoo.

Patohanke ongelmissa

Venetsian suojaksi rakennettavan liikuteltavan patojärjestelmän käyttöönotto on jatkuvasti viivästynyt ja kustannusarvio kolminkertaistunut. Osa rahoista on kadonnut korruptioon.

– Saamme jo nyt lukea jatkuvasti uusista teknisistä vioista. Patoa tuhoavat muun muassa simpukat ja lokkien ulosteet, Bergamaschi kertoo.

Jos merenpinta tulevaisuudessa nousee, patoa täytyisi pitää kiinni pitkiä aikoja. Se puolestaan estäisi veden vaihtumisen laguunissa. Padon lisäksi Venetsiassa tehdään kuitenkin paljon pieniä tekoja, joilla sopeudutaan vedenpinnan vaihteluun.

– Venetsia kestää tulvat äärimmäisen hyvin, ja yleensä ne eivät aiheuta suuria vahinkoja. Itse olisin enemmän huolissani kaupungin liikaturismista, Giupponi sanoo.

Keskusta tyhjenee paikallisista

Liikaturismi onkin Venetsialle todellinen uhka. Guardianin mukaan turistien määrä kaupungissa voi nousta nykyisestä 25 miljoonasta jopa 38 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt Venetsiaa pidetään varoittavana esimerkkinä liiallisen turismin haittavaikutuksista.

Yksi keino ohjata matkailun tuomia rahavirtoja enemmän myös paikallisille asukkaille on kesäkuussa lanseerattava Fairbnb-portaali. Se on paikallisyhteisöä hyödyttävien projektien joukkorahoitusalusta, jonka kautta matkailija voi varata itselleen kotimajoituksen. Venetsia on yksi portaalin viidestä pilottikaupungista.

– Puolet 15 prosentin varausmaksusta menee projektien rahoitukseen. Venetsiassa yksi niistä on siivouspäiviä järjestävä vapaaehtoisryhmä, toinen perinteisen venepajan kunnostus yhteisölliseksi tilaksi, kertoo yksi Fairbnb:n perustajajäsenistä, venetsialainen Emanuele Dal Carlo.

Fairbnb:ssä yksi vuokraisäntä voi tarjota vuokralle enintään yhtä asuntoa. Rajoituksella yritetään estää ilmiö, jossa kaikki asunnot muutetaan majoituskäyttöön ja kaupunkien keskustat tyhjenevät paikallisista asukkaista.

– Jos yksi tarjoaa vuokralle montaa eri asuntoa, toiminta alkaa muistuttaa jakamistalouden sijaan hotellia. Näiden portaalien pitäisi kysyä itseltään, missä vaiheessa ne muuttuvat ongelmaksi ympäristöille, joissa ne toimivat, Dal Carlo sanoo.

Päivämatkailijoille pääsymaksu

Venetsian kaupunginhallitus ilmoitti viime vuoden lopulla alkavansa periä kaupungissa vierailevilta päivämatkailijoilta pääsymaksua. Venetsiassa esimerkiksi pysähtyy vuosittain 600 risteilyalusta, The Local -julkaisu kertoo.

Pääsymaksun on määrä olla 3–10 euroa. Sen arvioidaan tuovan kaupungille vuosittain 50 miljoonan euron lisätulot, jotka aiotaan käyttää esimerkiksi jätehuoltoon ja siltojen kunnossapitoon. Lisäksi Venetsia aikoo luoda varausjärjestelmän, joka kannustaisi turisteja varaamaan vierailunsa etukäteen.

Dal Carlo suhtautuu hankkeeseen epäilevästi.

– Ongelmana on, että on monia ihmisiä, joita pääsymaksu ei koskisi. Esimerkiksi venetsialaiset itse ja kaikki, jotka ovat jo varanneet majoituksen itselleen. Mallista on vaarassa tulla hyvin byrokraattinen.