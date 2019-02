Venezuela katkaisi meri- ja ilmayhteydet Curacaon saarelle, josta hätäapua olisi ohjattu maahan

Venezuela on katkaissut meri- ja ilmayhteydet sen edustalla sijaitsevalle Curacaon saarelle, kertoo paikallinen armeijan komentaja.

Alankomaille kuuluva Curacaon saari on suunnitellut ottavansa vastaan hätäapua, jota Yhdysvallat yrittää toimittaa Venezuelaan.

Paikallinen armeijan komentaja vahvistaa mediatiedot, joiden mukaan Venezuela on määrännyt meri- ja ilmayhteydet Curacaoon suljettaviksi. Sulku koskee myös läheisiä Aruban ja Bonairen saaria.

Yhdysvallat on jo toimittanut kymmenien tonnien edestä apua Kolumbiaan odottamaan pääsyä rajan yli. Presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta apua vastaan, sillä hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.

Oppositiojohtaja, presidentiksi julistautunut Juan Guaido on puolestaan vaatinut Maduroa avaamaan rajat avustuskuljetuksille. Guaido on kutsunut vapaaehtoisia mukaan noutamaan avustuslähetyksiä Kolumbian rajalta.

Venezuelan asevoimat ovat yhä uskollisia Madurolle, ja ne ovat toistaiseksi estäneet avun pääsyn maahan.

Tilanne rajoilla räjähdysaltis

Kolumbian ja Curacaon lisäksi Guaido pyrkii saamaan avustuslähetyksiä Venezuelaan myös Brasilian kautta. Brasilian presidentin tiedottajan mukaan maan hallitus on perustamassa työryhmää, joka suunnittelee avun toimittamista venezuelalaisille lauantaista alkaen. Venezuelalaisten täytyisi kuitenkin itse kuljettaa apu rajan yli.

Operaatiota suunnitellaan yhteistyössä Yhdysvaltojen hallituksen kanssa, tiedottaja kertoi.

Kymmenientuhansien rajalle kerääntyneiden Guaidon kannattajien ja Venezuelan armeijan pelätään ottavan yhteen lauantaina. Armeija kertoi tiistaina olevansa hälytysvalmiudessa mahdollisten rajaloukkausten varalta.

Armeija ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli kehottanut armeijaa asettumaan Guaidon tueksi, koska "muuten se menettäisi kaiken".