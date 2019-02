Venezuela sulki osan Kolumbian vastaisesta rajasta Guaidon uhmattua matkustuskieltoa

Venezuelan oppositiojohtaja, presidentiksi julistautunut Juan Guaido sanoo Venezuelan armeijan olleen osallisena, kun hän uhmasi Venezuelan hänelle asettamaa matkustuskieltoa osallistuakseen tukikonserttiin. Guaido matkusti perjantaina paikallista aikaa Kolumbian Cucutaan, joka sijaitsee Kolumbian ja Venezuelan rajalla.

– Olemme täällä, koska armeija osallistui prosessiin, Guaido sanoi.

Pian tämän jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez ilmoitti, että Venezuela sulkee osan Kolumbian vastaisesta rajasta. Raja suljetaan lännessä Tachiran alueella.

Konsertti aloitti varainhankintakampanjan venezuelalaisten hyväksi, ja sillä yritetään painostaa Venezuelan nykyhallitusta päästämään maahan humanitaarista apua.

Cucutassa Venezuelan rajalla on varastoissa tonneittain avustustarvikkeita, joista suurin osa on peräisin Yhdysvalloista. Guaidon matkan tarkoituksena on saada avustuskuljetukset liikkeelle. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on toistaiseksi estänyt avun pääsyn maahan.

Washington Postin mukaan matkustuskiellon rikkominen saattaa johtaa siihen, että Guaido pidätetään hänen yrittäessään palata takaisin Venezuelaan. Toinen vaihtoehto on, ettei häntä päästetä enää maahan.

Kilpaileva konsertti Venezuelan puolella

"Vapaus" ja "Hallitus kaatuu" -huudot kaikuivat, kun väkijoukko odotti Cucutassa tukikonsertin alkua.

– Meidän täytyy murtautua umpikujasta ja päättää humanitaarinen kriisi, konsertin järjestäjä, brittimiljardööri Richard Branson sanoi ennen kuin venezuelalaislaulaja Jose Luis Rodriguez aloitti show'nsa.

Esiintyjäkaartiin kuuluivat Latinalaisen Amerikan musiikkitähdistä muiden muassa kolumbialaiset Juanes ja Carlos Vives. Paikalla olivat Kolumbian, Chilen ja Paraguayn presidentit, joiden rinnalla Guaido näyttäytyi.

Muutamaa tuntia myöhemmin Venezuelan puolella rajaa alkoi maan hallituksen junailema vastakonsertti, joka oli selvästi Kolumbian konserttia pienempi. Esiintyjälista koostui venezuelalaisista ja kuubalaisista muusikoista.

Valkoinen talo tuomitsi voimankäytön

Myös muualla Venezuelan rajojen ulkopuolella odottaa avustuskuljetuksia, ja tilanne rajoilla kiristyy kiristymistään.

Paikallisen ihmisoikeusjärjestön mukaan Venezuelan armeija ampui eilen kuoliaaksi kaksi ihmistä ja haavoitti 15:tä Brasilian vastaisella rajalla. Yhteenotto syntyi, kun sotilaat olivat torjumassa avustustarvikkeiden pääsyä maahan, ja mielenosoittajat yrittivät estää rajan sulkemisen.

Valkoinen talo on tuominnut Venezuelan armeijan voimankäytön Brasilian vastaisella rajalla,

Venezuelan presidentti Maduro määräsi Brasilian vastaisen rajan suljettavaksi torstaina.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on varoittanut Venezuelaa käyttämästä tappavia voimakeinoja mielenosoittajia vastaan. Guterres kommentoi tilannetta tavattuaan Venezuelan ulkoministerin Jorge Arreazan.

Venezuelan edustalla sijaitsevalla, Hollannille kuuluvalla Curacaon saarella viranomaiset ovat puolestaan estäneet Venezuelan opposition tukijoita lastaamasta laivaan avustustarvikkeita ja seilaamasta Venezuelaan. Curacaon hallituksen tiedottajan mukaan kuljetukset eivät voi lähteä eteenpäin ennen kuin niiden vastaanottaminen on turvallista.

Venezuela katkaisi meri- ja ilmayhteydet Curacaoon aiemmin tällä viikolla.