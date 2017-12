Venezuelalaiset vaativat kaduilla joulukinkkua – presidentti syyttää Portugalia sabotaasista

Syvästä talouskriisistä kärsivässä Venezuelassa on puhjennut uusia protesteja kinkkupulan takia.

Kinkku on perinteistä jouluruokaa myös Venezuelassa. Tänä vuonna tuhannet köyhät venezuelalaiset jäivät ilman joulukinkkua, vaikka presidentti Nicolas Maduro oli sitä luvannut.

Maduro syyttää tilanteesta Portugalia. Venezuelalaismedian mukaan Maduro sanoo tilanneensa kinkkua Portugalista, mutta Portugali oli "sabotoinut" toimitukset.

Portugalilainen Raporal-yhtiö on kertonut, että Venezuela on sille edelleen 40 miljoonaa euroa velkaa viime vuoden joulukinkuista. Portugalin hallitus puolestaan on kiistänyt, että sillä olisi mitään tekemistä asian kanssa.

– Elämme markkinataloudessa, vienti on yhtiöiden asia, sanoi Portugalin ulkoministeri Augusto Santos Silva paikallisen TSF-radion haastattelussa.