Venezuelan Maduro vakuuttaa kukistavansa "hullaantuneen vähemmistön"

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vannoo kukistavansa "hullaantuneen vähemmistön", joka yrittää syöstä hänet vallasta. Maduron kommenteista uutisoi muun muassa BBC.

Maduron mukaan heihin ei aiota kiinnittää huomiota. Maduro lisäksi sanoi, että heidän etenemisensä ja työnsä aiotaan pysäyttää.

– Annetaan laiskan vähemmistön jatkaa katkeroitumistaan, me kukistamme heidät. Teemme sen (Hugo) Chavezin ja maan upean historian puolesta, me teemme sen, Maduro sanoi osallistuessaan edeltäjänsä Hugo Chavezin kuolinpäivänä järjestettyyn tapahtumaan.

Maduro on lisäksi pyytänyt ihmisiä osallistumaan "imperialismin vastaiselle" marssille lauantaina samaan aikaan, kun maan oppositio osoittaa mieltään.

Maduro kommentoi tilannetta ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun maan presidentiksi julistautunut Juan Guaido palasi takaisin Venezuelaan vierailtuaan Kolumbiassa, Brasiliassa, Paraguayssa ja Argentiinassa. Maduro on aiemmin asettanut Guaidolle maastapoistumiskiellon.

Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut reagoivansa nopeasti, jos Guaidoa uhataan Venezuelassa.

Maduro ei ole suostunut ottamaan apua vastaan

Guaido julistautui Venezuelan virkaatekeväksi presidentiksi tammikuussa. Yli 50 maata on tunnustanut hänet maan johtajaksi.

Poliittisen kriisin lisäksi Venezuelassa kärsitään hyperinflaatiosta sekä ruoan ja lääkkeiden puutteesta. Maduroa on vaadittu päästämään humanitaarinen apu maahan, mutta presidentti on kieltäytynyt siitä. Hän on toistuvasti kiistänyt, että maassa on humanitaarinen kriisi, ja kutsunut sitä Yhdysvaltain sepitteeksi, jolla yritetään oikeuttaa vallankaappaus.

Kuitenkin esimerkiksi helmikuun lopulla uutisoitiin kolmen venezuelalaisen yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jossa kerrottiin, että Venezuelassa 80:aa prosenttia kotitalouksista uhkaa elintarvikepula, koska 90 prosentilla väestöstä on niin pienet tulot, että ne eivät riitä ruokaan.

Veden, ruoan tai kulkuneuvojen puutteen takia vain puolet maan lapsista käy säännöllisesti koulua. Puolet maan kotitalouksista kärsii "moniulotteisesta köyhyydestä", tutkimuksessa todetaan.