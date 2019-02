Venezuelan armeijan uskollisuus presidentti Madurolle joutuu pian testiin: USA haluaa rajat auki avustuskuljetuksille

Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi julistautunut Juan Guaido kertoi keskiviikkona käyneensä luottamuksellisia neuvotteluja maan armeijan kanssa.

– Armeijan vetäytyminen (presidentti Nicolas) Maduron takaa on ratkaisevan tärkeä asia hallituksen vaihdoksessa. Enemmistö palveluksessa olevista on sitä mieltä, että maan nykytilanne on kestämätön, Guaido tetesi New York Timesissa.

Yhdysvallat näyttää hakevan Venezuelassa nopeaa ratkaisua. Suurvallan ulkoministeriö ilmoitti tiistaina antaneensa oppositiojohtaja Juan Guaidolle oikeuden hallinnoida kaikkia Venezuelan valtion ja keskuspankin tilejä Yhdysvalloissa.

Kukaan ei tiedä paljonko näillä tileillä on rahaa, mutta mahdollisesti hyvinkin paljon, koska Venezuelan valuuttatulot ovat tulleet pääosin öljyn myynnistä Yhdysvaltoihin.

Tämä herättää kysymyksen siitä, miten pitkään presidentti Maduro pystyy ostamaan maansa armeijalta poliittista suojelua.

Armeijan uskollisuutta päästään testaamaan mahdollisesti hyvinkin pian, sillä Yhdysvallat aikoo avata Venezuelaan ”humanitaariseen käytävän”, vaikka Maduro vastustaa ajatusta jyrkästi.

Ulkoministeri Mike Pompeon Venezuelan-erityisedustajan Elliott Abramsin mukaan käytävää puuhataan yhdessä avustusjärjestöjen ja naapurimaiden Kolumbian ja Brasilian kanssa.

Molemmat maat – kuten Yhdysvallatkin – pitävät Maduron hallintoa laittomana.

– Humanitaarinen käytävä on se, mitä nyt katsotaan, mutta tietenkin se riippuu (Maduron) hallinnon yhteistyöstä. En tiedä, miten käytännöllinen se olisi – sehän ei ole tähän asti ollut mahdollinen, Abrams totesi Bloombergille.

Humanitaarisen käytävän avaamisesta on tullut myös oppositiojohtaja Juan Guaidon avainvaatimus. Tämä tuli selväksi Guaidon tukijoiden keskiviikkoisessa suurmielenosoituksessa Caracasissa.

Madurolle tilanne on vaikea. Mitä enemmän hän aloitetta vastustaa, sitä enemmän se todennäköisesti syö hänen kansansuosiotaan.

Kun paineet kasvavat riittävän suuriksi, armeijalla ei välttämättä ole muuta vaihtoehtoa kuin avata portit avustuskolonnoille. Tällöin Maduron ja armeijan luottamussuhde saattaa tulla lopullisesti tiensä päähän.

Mutta onko Yhdysvaltain nykyhallinnolla riittävästi malttia muutoksen rauhanomaiseen läpiviemiseen?

Maan kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen Mauricio Claver-Carone kieltäytyi torstaina sulkemasta pois sitä vaihtoehtoa, että humanitaarisen käytävän avaamisessa käytettäisiin myös amerikkalaisjoukkoja.

Aiemmin myös presidentti Donald Trump ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton ovat väläytelleet voimankäytön mahdollisuutta.

Maduro varoitti keskiviikkoina, että ”loikkarit” suunnittelevat vallankaappausta Kolumbiasta käsin. Kolumbia puolestaan kiisti samana päivänä huhut, joiden mukaan maa kouluttaisi yhdessä USA:n kanssa palkkasotureita Maduron kukistamiseksi.

Epäilyksiä on osaltaan ruokkinut se, että USA:n Venezuelan-politiikan pääarkkitehdiksi nostetulla Elliot Abramsilla on kiistanalainen maine. Hän operoi jo 80-luvulla presidentti Ronald Reaganin oikeana kätenä Latinalaisen Amerikan tuolloisten oikeistodiktatuurien tukemisessa. Hän päätyi myös Iran-Contra-oikeudenkäyntiin, jossa joutui tunnustamaan tietojen pimittämisen kongressilta.