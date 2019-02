Venezuelan ja Kolumbian rajalla mitellään musiikin avulla – brittimiljardööri Richard Branson järjestää konsertin Kolumbian puolella

Venezuelan ja Kolumbian rajalla mitellään tällä viikolla voimia musiikin avulla, kun rajan molemmin puolin ollaan järjestämässä suuria, keskenään kilpailevia musiikkitapahtumia.

Brittimiljardööri Richard Branson on järjestämässä perjantaina Kolumbian puolella sijaitsevassa Cucutan rajakaupungissa suurta hyväntekeväisyyskonserttia, jolla hän haluaa vauhdittaa hätäavun pääsyä Venezuelaan. Konsertin esiintyjälistan on lupailtu koostuvan Latinalaisen Amerikan popmusiikin suurista nimistä.

Venezuelan hallitus aikoo puolestaan järjestää samaan aikaan konsertin Cucutasta Venezuelaan johtavalla Simon Bolivar -sillalla. Kulttuuriministeri Jorge Rodriguez kertoo hallituksen saaneen kyselyjä useilta venezuelalaisilta muusikoilta, jotka haluavat esiintyä "rauhan ja elämän puolesta" järjestettävässä suurkonsertissa.

Yhdysvallat on toimittanut kymmenien tonnien edestä elintarvikkeita ja hygieniatuotteita Cucutaan odottamaan pääsyä rajan yli. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta apua vastaan, sillä hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.

Venezuelan oppositiojohtaja Juan Guiado on vaatinut Maduroa avaamaan rajat avustuskuljetuksille. Guaido on kutsunut vapaaehtoisia mukaan noutamaan avustuslähetyksiä Kolumbian rajalta.