Venezuelan opposition edustajan sanotaan tehneen itsemurhan – YK vaatii tutkintaa

Venezuelassa on kuollut pidätettynä ollut opposition edustaja. Asiasta kertoneen syyttäjän mukaan opposition edustaja Fernando Alban teki itsemurhan hyppäämällä 10. kerroksen ikkunasta. Albanin puolue on puolestaan sanonut uskovansa, että kyseessä on murha.

YK vaatii kuolemasta läpinäkyvää tutkintaa, jossa Albanin kuolemaan liittyvät olosuhteet selvitetään. YK:n mukaan hallinnolla oli velvollisuus varmistaa Albanin "turvallisuus, henkilökohtainen koskemattomuus ja ihmisarvo".

Venezuelan hallinnon mukaan Alban pidätettiin epäiltynä presidentti Nicolas Maduroon kohdistuneesta epäonnistuneesta iskusta. Maduron nähtiin elokuussa kesken televisioitua puhetta reagoivan räjähdykseltä kuulostavaan ääneen. Hetkeä myöhemmin myös kuului toinen räjähdykseltä kuulostava ääni. Maduron mukaan äänten lähteenä olivat räjähtein varustetut dronet, joiden tarkoitus oli salamurhata hänet. Opposition mukaan Maduro väärensi tilanteen.

Alban pidätettiin perjantaina. Hänen lisäkseen ainakin 14 muuta ihmistä on pidätetty väitetyn salamurhayrityksen takia.