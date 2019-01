Venezuelan parlamentin puhemies julistautui vt. presidentiksi – Trump antoi tukensa heti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tunnustanut Venezuelan parlamentin puhemiehen Juan Guaidon aseman väliaikaisena presidenttinä, kertoo Valkoinen talo. Trumpin mukaan parlamentti on Venezuelan ainoa laillinen hallinnon osa.

Myös Amerikan valtioiden järjestön OAS:n johtaja on tunnustanut Guaidon aseman. Guaido oli julistautunut Venezuelan virkaa toimittavaksi presidentiksi vain hetkeä aiemmin.

Guaido, 35, vaati maahan vapaita vaaleja ja vetosi Venezuelan asevoimiin, jotta ne vetäisivät tukensa Madurolta. Asiantuntijoiden mukaan juuri armeija ratkaisee, pystyykö Maduro jatkamaan maan johdossa. Epäselvää on, miten vahva armeijan tuki todellisuudessa on.

Kymmenettuhannet ihmiset ovat kokoontuneet Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin kilpaileviin mielenosoituksiin, joista toinen vastustaa ja toinen tukee presidentti Nicolas Maduroa. Monet Maduroa vastustavat mielenosoittajat ovat kietoutuneet Venezuelan lippuihin ja huutavat vapautta. Mielenosoituksia järjestetään myös muissa Venezuelan kaupungeissa.

Maduron asema horjunut

Mielenosoituksella oppositio pyrkii kasaamaan painetta Maduroa kohtaan. Tämän asema maan johdossa horjuu jo valmiiksi talouskriisin ja kansainvälisen arvostelun alla.

Maduro vannoi virkavalansa toiselle kaudelleen vajaat kaksi viikkoa sitten, mutta muun muassa Venezuelan oppositio, Yhdysvallat ja EU eivät ole tunnustaneet hänen viimekeväistä vaalivoittoaan.

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi. Miljoonien prosenttien vuosittainen hyperinflaatio on vienyt maan valuutalta bolivarilta arvon, ja tavallisella kansalla on alituinen pula ruuasta.

Samaan aikaan Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin. Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Tämän päivän mielenosoitus on symbolisesti merkittävä, sillä tänään on diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen 61-vuotispäivä. CNN:n mukaan Valkoisessa talossa tarkkaillaan tilannetta ja Trump on valmis asettamaan uusia sanktioita Maduroa vastaan, jos tämä yrittää tukahduttaa opposition liian kovakouraisesti.

Jo eilen eri puolilla Caracasia puhkesi mielenosoituksia Maduroa vastaan. Ainakin viisi ihmistä kuoli yön yhteenotoissa.