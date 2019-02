Venezuelan presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja matkustaa Brasiliaan tapaamaan maan presidenttiä

Venezuelan presidentiksi julistautuneen oppositiojohtajan Juan Guaidon on tarkoitus matkustaa Brasiliaan ja tavata maan presidentti Jair Bolsonaro torstaina. Guaido matkustaa Brasiliaan Kolumbiasta, jossa hän on ollut perjantaista asti, vaikka Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on asettanut hänet matkustuskieltoon.

Brasilia ja Kolumbia ovat Guaidon liittolaisia, ja maat ovat säilyttäneet humanitaarista apua, jonka Guaido haluaisi viedä Venezuelaan.

Maduro on kuitenkin armeijansa voimin estänyt humanitaarisen avun viemisen maahan.

Noin 50 maata on tunnustanut Guaidon virkaatekeväksi presidentiksi.