Venezuelan puolustusministeri: Armeija ei hyväksy ketään, joka on julistautunut presidentiksi omaehtoisesti

Venezuelan puolustusministeri Vladimir Padrino kirjoittaa Twitterissä, että Venezuelan armeija ei hyväksy ketään presidenttiä, joka on julistautunut presidentiksi omaehtoisesti tai on asetettu tehtävään epämääräisten etujen varjolla.

Puolustusministerin mukaan Venezuelan asevoimat puolustaa maan perustuslakia ja takaa kansallisen suvereniteetin.

Venezuelan parlamentin puhemies Juan Guaido julistautui aiemmin Venezuelan virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Asiantuntijoiden mukaan juuri armeija ratkaisee sen, pystyykö maan nykyinen presidentti Nicolas Maduro jatkamaan maan johdossa. Epäselvää on, miten vahvaa armeijan tuki Madurolle todellisuudessa on.

Trumpin mukaan parlamentti on Venezuelan ainoa laillinen hallinnon osa

Guaido sai ilmoituksensa jälkeen heti tuenjulistukset muun muassa Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta, Amerikan valtioiden järjestöltä OAS:ltä ja useilta Etelä-Amerikan mailta.

Trumpin mukaan parlamentti on Venezuelan ainoa laillinen hallinnon osa. Hän lupasi Guaidolle Yhdysvaltojen kaiken diplomaattisen ja taloudellisen tuen. Nimettömänä uutistoimisto AFP:lle puhunut yhdysvaltalaisviranomainen antoi myös ymmärtää, että järeämmätkin keinot – sotilaallinen väliintulo mukaan lukien – ovat mahdollisia, jos presidentti Nicolas Maduro päättää käyttää voimaa oppositiota vastaan.

Maduro vastasi katkaisemalla Venezuelan diplomaattiset suhteet Yhdysvaltoihin. Hän antoi Yhdysvaltain diplomaateille kolme vuorokautta aikaa poistua maasta.

Guaido puolestaan kehottaa kaikkia lähetystöjä pysymään Venezuelassa.

Maduro ei ole osoittanut mitään merkkejä vallasta luopumisesta

Kymmenettuhannet ihmiset kokoontuivat keskiviikkona Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin kilpaileviin mielenosoituksiin, joista toinen vastusti ja toinen tuki presidentti Maduroa. Monet Maduroa vastustavat mielenosoittajat olivat pukeutuneet valkoisiin, kietoutuneet Venezuelan lippuihin ja huusivat vapautta. Mielenosoituksia järjestettiin myös muissa Venezuelan kaupungeissa.

Maduro ei ole kuitenkaan osoittanut mitään merkkejä vallasta luopumisesta. Valtiollinen media jätti Guaidon julistuksen huomioimatta, ja tv-kuvaa välitettiin vain Maduroa tukevasta mielenosoituksesta. Lisäksi Madurolle uskollinen Venezuelan korkein oikeus käynnisti parlamenttia vastaan rikostutkinnan Maduron syrjäyttämisyrityksestä.

Mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja opposition mielenosoittajia vastaan. Yhteenotto alkoi, kun kansalliskaarti yritti raivata mielenosoittajia Caracasiin lähiöön johtavalta tieltä.

Maduro vannoi virkavalansa toiselle kaudelleen kaksi viikkoa sitten

Mielenosoituksella oppositio pyrki kasaamaan painetta Maduroa kohtaan. Tämän asema maan johdossa horjui jo valmiiksi talouskriisin ja kansainvälisen arvostelun alla.

Maduro vannoi virkavalansa toiselle kaudelleen kaksi viikkoa sitten, mutta Venezuelan opposition lisäksi muun muassa Yhdysvallat ja EU eivät ole tunnustaneet hänen viimekeväistä vaalivoittoaan.

Maduron presidenttikaudella Venezuelan talousvaikeudet ovat muuttuneet katastrofaalisiksi. Miljoonien prosenttien vuosittainen hyperinflaatio on vienyt maan valuutalta bolivarilta arvon, ja tavallisella kansalla on alituinen pula ruuasta, lääkkeistä ja arjen perustarpeista. Yli kaksimiljoonaa ihmistä on lähtenyt Venezuelasta vuoden 2015 jälkeen.

Maan kurjistuessa Maduro on takertunut valtaansa yhä tiukemmin. Vuonna 2016 Maduron tukijat menettivät enemmistönsä maan parlamentissa, mutta Madurolle lojaali korkein oikeus vei parlamentilta toimivallan seuraavana vuonna.

Keskiviikon mielenosoituspäivä oli symbolisesti merkittävä, sillä päivä oli diktaattori Marcos Perezin hallinnon kaatumisen 61-vuotispäivä.

Jo tiistaina eri puolilla Caracasia puhkesi mielenosoituksia Maduroa vastaan. Ainakin viisi ihmistä kuoli keskiviikon vastaisen yön yhteenotoissa.