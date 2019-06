Venezuelan raja aukesi, tuhannet jonottivat hakeakseen Kolumbiasta ruokaa ja lääkkeitä

Tuhannet venezuelalaiset pakkautuivat lauantaina Kolumbian vastaiselle rajalle sen auettua hakeakseen naapurimaasta ruokaa ja lääkkeitä. Presidentti Nicolas Maduro on sallinut rajan avaamisen osittain.

Raja suljettiin helmikuussa, kun Maduro kieltäytyi vastaanottamasta ulkomaista hätäapua, jota yritettiin toimittaa maahan.

Lauantaina puoliltapäivin paikallista aikaa 18 000 ihmistä oli ylittänyt rajan Venezuelan puolelta, kertoi Kolumbian maahanmuuttopalvelun johtaja uutistoimisto AFP:lle.

– Kahdella tyttärelläni on denguekuume, ja minun piti tulla hakemaan hoitoa Kolumbiasta, sanoi Belky Rangel, 34, joka pidätteli kyyneliä jonotettuaan 5- ja 8-vuotiaiden lastensa kanssa rajanylityspaikalla yli kolme tuntia.

Taloudellisen ja poliittisen kriisin runtelemassa Venezuelassa on pulaa elintarvikkeista, lääkkeistä ja muista perushyödykkeistä. YK-järjestöjen mukaan jo neljä miljoonaa venezuelalaista on paennut maasta vuoden 2015 jälkeen. Monet ovat ylittäneet rajan luvattomasti ja valtaosa paenneista on päätynyt muihin Latinalaisen Amerikan maihin.

Maduro tyrmännyt hätäavun ulkomaisena väliintulona

Venezuelan presidentti Maduro on kieltänyt Yhdysvaltojen tukeman hätäavun toimittamisen pitäen sitä ulkomaisena väliintulona. Yhdysvallat on asettunut Maduron syrjäyttämiseen pyrkivän oppositiojohtaja Juan Guaidon tueksi EU:n tavoin.

– Me olemme rauhan kansa, joka puolustaa vahvasti itsenäisyyttämme ja itsemääräämisoikeuttamme, hän julisti Twitterissä kertoessaan rajan aukeamisesta. Hän ei täsmentänyt, onko muitakin raja-asemia tarkoitus avata.

Myös Venezuelan Brasilian-vastainen raja on ollut suljettuna, mutta Maduro ilmoitti sen avaamisesta viime kuussa.