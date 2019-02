Venezuelan rajalla raikaa: brittimiljardööri järjestää valtavan tukikeikan oppositiolle, hallinto vastaa

Venezuelan ja Kolumbian rajalla järjestetään tänään kaksi kilpailevaa konserttia. Kolumbian Cucutassa luvassa on brittimiljardööri Richard Bransonin järjestämä Venezuela Aid Live -konsertti, joka korkkaa kahden kuukauden mittaisen varainhankintakampanjan venezuelalaisten hyväksi ja jolla pyritään painostamaan Venezuelan nykyhallitusta päästämään maahan humanitaarista apua. Lavalle nousee tiettävästi kymmeniä espanjakielisen maailman musiikkitähtiä.

300-metrisen Tienditas-sillan toisessa päässä, Venezuelan Urenassa valmistellaan hallituksen omaa tukikeikkaa. Esiintyjälistaa ei kuitenkaan ole julkistettu, ja ainakin yhden venezuelalaisen salsasolistin on kerrottu kieltäytyneen kutsusta. Konsertin on kerrottu kestävän sunnuntaihin asti.

Cucuta on yksi paikoista, jonne pääosin Yhdysvalloista tullutta humanitaarista apua on kasaantunut. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt päästämästä apua maahan, koska hänen mielestään kyse on invaasion ensiaskeleista.

Itsensä väliaikaiseksi presidentiksi nimittänyt ja yli 50 maan presidentiksi tunnustama oppositiojohtaja Juan Guaido on vannonut saavansa avun Venezuelaan lauantaina. Konteissa odottaa niin ruokaa kuin hygienia- ja lääketarvikkeita.

Venezuelassa on puutetta perusruokatarvikkeista ja lääkkeistä. Inflaation myötä monien ihmisten säästöt ovat menettäneet arvonsa käytännössä kokonaan.